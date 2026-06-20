【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関する新情報を公開した。

今回は7月から8月にかけてのハーフアニバーサリー前の夏のイベント情報が一挙に公開された。新キャラクター「キサキ（水着）」と「シュン（水着）」実装に合わせ、山海経のイベント「嵐過天晴（らんかてんせい）」が開催。周年限定キャラクターが入手できる「リミテッドダッシュ募集」に関する情報もアナウンスされた。

また、Yostar OFFICIAL SHOPで販売されるグッズや、コミックマーケットにて発売となる商品の情報も発表。開催を控えるイベント「ブルアカ 5th Anniversary DJふぇす！つあー」のチケット3次抽選や追加公演に関する情報も発表となった。

【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】

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