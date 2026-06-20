双子の母・ヘラヘラ三銃士ありしゃん、大量手作り離乳食に反響「尊敬しかない」「悩みに共感」の声
【モデルプレス＝2026/06/20】3人組女性YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のありしゃんが6月19日、自身のInstagramのストーリーズを更新。手作りの離乳食を公開し、反響を呼んでいる
【写真】双子出産33歳YouTuber「尊敬しかない」大量手作り離乳食
ありしゃんは、キッチンカウンターの上にずらりと並べられた小分け容器の写真を投稿。綺麗にすり潰されたお粥や、細かく刻んだにんじんなどのお野菜を丁寧に調理して保存容器にセットした離乳食メニューを披露している。
また日頃の育児について、SNSなどで子どもが離乳食をよく食べているのに対し、自分のものを子どもがあまり食べてくれないときには「自分の料理の味付けが相当不味いんじゃないかって落ち込む時ある笑笑」と胸中を告白。「親に食べさせる姿見せながらだと食べてくれますよっていうアドバイス頂くんですが双子ワンオペで親がご飯食べてる余裕は無い 笑笑」と、多忙な双子育児についても記している。
この投稿に、ファンからは「大量の手作り離乳食尊敬しかない」「他の子と比べて落ち込んじゃうのめちゃくちゃ分かります」「ワンオペ頑張ってるの凄い」「リアルな言葉に救われます」「応援しています」「悩みに共感」などという反響が寄せられている。
ありしゃんは、2024年12月に一般男性との結婚と双子の妊娠を発表。2025年6月4日に帝王切開で男女の双子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産33歳YouTuber「尊敬しかない」大量手作り離乳食
◆ありしゃん、手作りの離乳食披露
ありしゃんは、キッチンカウンターの上にずらりと並べられた小分け容器の写真を投稿。綺麗にすり潰されたお粥や、細かく刻んだにんじんなどのお野菜を丁寧に調理して保存容器にセットした離乳食メニューを披露している。
◆ありしゃんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「大量の手作り離乳食尊敬しかない」「他の子と比べて落ち込んじゃうのめちゃくちゃ分かります」「ワンオペ頑張ってるの凄い」「リアルな言葉に救われます」「応援しています」「悩みに共感」などという反響が寄せられている。
ありしゃんは、2024年12月に一般男性との結婚と双子の妊娠を発表。2025年6月4日に帝王切開で男女の双子を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
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