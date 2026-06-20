【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信

キサキ（水着）

Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」において新キャラクター「キサキ（水着）」を実装する。

山海経の玄龍門に所属するキサキの水着衣装が新たに追加される。人気の高いキャラクターの1人となっているが、この夏にサングラスと傘を持った水着姿の新衣装姿で実装となることが決定した。

「キサキ（水着）」は6月24日のメンテナンス後より7月8日10時59分にかけて開催される募集（ガチャ）「淡きこと水のごとし」にてピックアップ。限定キャラクターではなく、従来のガチャからも入手ができる形になる。

【6月20日19時45分頃】記事本文ならびに画像を追加いたしました。

【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】

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