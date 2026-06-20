【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】 6月20日19時～ 配信

Yostarは、Android/iOS/PC用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」の書店巡回ポップアップイベントに関する情報を公開した。

これは様々な書店にて開催されるキャンペーンで、第1回目は東京都の三省堂書店 池袋本店にて7月14日より8月9日にかけて開催される。店舗ではグッズが販売される予定で、コラボキャラクターとして作中の連邦生徒会に所属するリン、モモカ、アユム、アオイの4人がコラボキャラクターに選ばれた。イラストはミシュネ氏が担当している。

アクリルスタンドやキーホルダー、缶バッジなどがラインナップ。私服姿の4人を描いた描き下ろしイラストが用いられている。

【ブルアカらいぶ！ざ☆すたーとおぶさまー！SP】

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