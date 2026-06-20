FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、ぬいぐるみ装飾の個性派スタイル フィンガーガンポーズで世界観際立つ【オキコレ2026】
【モデルプレス＝2026/06/20】7人組アイドルグループ・FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが20日、沖縄サントリーアリーナで開催のガールズファッションフェス「OKINAWA COLLECTION 2026」に出演した。
【写真】人気アイドル、ぬいぐるみ装飾の個性派スタイルでランウェイ登場
早瀬は、トップスにブラックのワンピースを重ね、レースやリボン、ぬいぐるみをあしらった装飾が目を引く個性派スタイルでランウェイに登場。トップでは笑みを浮かべつつ、手を拳銃に見立てたフィンガーガンポーズを魅せ、世界観を際立たせた。MCでは今年もオキコレに出演できたことへの感謝を伝えつつ、「この後はメンバーの松本かれんによるPiKiも登場しますので、ぜひ楽しみにしていてください！」と呼びかけ、続くステージにも期待を高めた。
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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【写真】人気アイドル、ぬいぐるみ装飾の個性派スタイルでランウェイ登場
◆早瀬ノエル、ぬいぐるみ装飾の個性派スタイルで登場
早瀬は、トップスにブラックのワンピースを重ね、レースやリボン、ぬいぐるみをあしらった装飾が目を引く個性派スタイルでランウェイに登場。トップでは笑みを浮かべつつ、手を拳銃に見立てたフィンガーガンポーズを魅せ、世界観を際立たせた。MCでは今年もオキコレに出演できたことへの感謝を伝えつつ、「この後はメンバーの松本かれんによるPiKiも登場しますので、ぜひ楽しみにしていてください！」と呼びかけ、続くステージにも期待を高めた。
◆「OKINAWA COLLECTION 2026」テーマは「STARLIGHT」
今をときめくモデルやアーティスト、地元・沖縄出身のモデルやインフルエンサーたちが集結する「オキコレ」。4回目を迎える今回は「STARLIGHT」をテーマに、FRUITS ZIPPER、CUTIE STREET、MORE STARらアイドルプロジェクト「KAWAII LAB.」の面々がステージを盛り上げる。さらに、なごみ、とうあ、長浜広奈、MINAMIら豪華出演者が集結。MCは3年連続となるこーくんに加え、EMIKAが務める。（modelpress編集部）
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