この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、YouTubeチャンネル「思春期の子育てCh」にて「【中２女子】友達ができず毎日泣いています…親はどうすれば？」と題した動画を公開した。動画では、友達ができず孤独を感じている中学生に対して、親がどのようにサポートすべきか、具体的なステップを解説している。



動画の冒頭で道山氏は、「コミュニケーションが苦手で友達ができず、孤独で泣いている中2女子」の相談を紹介する。このような状態は精神的に非常に辛いため、早めの対応が必要だと警鐘を鳴らす。



具体的な対応策の第一歩として、道山氏は「大人とのつながりを作る」ことを提案する。まずは親が「友達代わり」になり、一緒にショッピングモールや映画へ行くなどして孤独感を和らげ、不安な気持ちを吐き出させることが重要だと語る。さらに、学校にいる間は「先生に友達代わりになってもらう」よう、学校側にサポートを依頼することを推奨している。



次に、学校以外の居場所づくりの重要性について言及する。「学校はたまたま同じ場所に住んでいる人が行く場所」であり、気が合う人がいるとは限らないと指摘。そのため、習い事や興味のあるイベントなど、学校外で関われる場所を見つけることを勧めている。



また、どこに行っても友達ができない場合の根本的な解決策として、コミュニケーション力を高める方法を解説。「愛情バロメータ不足」や「会話の仕方がわからない」といった要因に対し、親からの愛情をしっかり伝え、挨拶や共通の話題の探し方などを具体的に教える必要性を説いた。場合によっては発達障害の可能性も視野に入れ、専門家の支援を受ける選択肢も提示している。



本動画は、子どもの孤独に寄り添うための実践的なアプローチを体系的に示しており、思春期の子育てに悩みを抱える親にとって、解決の糸口となる知識を得られる内容となっている。