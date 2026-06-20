【トミカ No.19 ホンダ Super-ONE（通常仕様・初回特別仕様）】 6月20日 発売 価格:各594円 【トミカプレミアム 23 トヨタ セリカ GT－FOUR RC（通常仕様・発売記念仕様）】 6月20日 発売 価格:各990円

毎月第3土曜日に発売されるトミカ新車インプレッションをお届けするこの連載企画、今回は2026年6月の新車からトミカ「No.19 ホンダ Super-ONE」トミカプレミアム「23 トヨタ セリカ GT-FOUR RC」を取り上げていきたいと思います。

【2026年6月のトミカたち】

右・前：No.19 ホンダ Super-ONE／左・奥：23 トヨタ セリカ GT-FOUR RC

6月は定番トミカとして「No.19 ホンダ Super-ONE」「No.57 化石運搬車」「No.132 モリタ 小型オフロード消防車 レッドレディバグ ＆ 搬送車」が発売となります。

「No.19 ホンダ Super-ONE」は日本のホンダから2026年に新登場したEV（電気で駆動する）小型自動車です。同社の「N-ONE:e」と平行して開発された派生車種です。Super-ONEはコンパクトで軽く、刺激的なパワーを感じられる走りと一充電走行距離を高次元で追い求めたクルマです。性能はもとより、その特徴的なスタイリングにも注目が集まっているクルマでもあります。

「No.57 化石運搬車」はトラックの荷台に恐竜の化石を乗せた状態の楽しいトミカです。荷台には地面を、トラックヘッドに化石状態の恐竜の顎を乗せてトミカらしい楽しさを感じられます。「No.132 モリタ 小型オフロード消防車 レッドレディバグ ＆ 搬送車」は“人と地球のいのちを守る”をスローガンに、消防に関するクルマやシステムを開発する株式会社モリタが製作する消防車両です。レッドレディバグとは同社の小型オフロード消防車の事を指し、それを乗せる搬送車はアクションも多彩でコンビネーションが楽しめるロングサイズのトミカになりました！

【2026年6月の定番トミカの新車】

No.19 ホンダ Super-ONE

No.57 化石運搬車

No.132 モリタ 小型オフロード消防車 レッドレディバグ ＆ 搬送車

「23 トヨタ セリカ GT-FOUR RC」は日本のトヨタから1970年に初代が登場したスペシャリティーカーです。モデルになったGT-FOUR RCは1989年から1993年までのT180型にあたり、RCは「Rally Competition（ラリー競技車）」を表すグレードです。その名の通り、WRC（世界ラリー選手権）に参戦するためのホモロゲーション（認証）取得のためのモデルです。

【2026年6月のトミカプレミアムの新車】

23 トヨタ セリカ GT-FOUR RC

タカラトミーが展開するトミカは“子供の手のひらに収まるサイズのミニカー”というコンセプトを掲げ1970年に誕生しました。ボディの素材にはダイキャストを使用し、手に取った時のずっしり感と実車同様の静電焼付方式による美しくも強固な塗装が施されたトミカは手の中で格別の存在感を放つ存在として55周年を超え累計10億台を突破！およそ1.8秒に1台売れている計算です。

軽く押すだけでするするっとよく走る走行性能やクルマによってはサスペンションやドアの開閉等のアクションも持っています。手ごろな価格でもあることからファンも多く、物心つく前から触れている方も多いのではないでしょうか。

なお、本記事で使用しているトミカはサンプル品の場合があり、他にトミカタウンシリーズなどのトミカ関連商品からいくつか組み合わせて撮影しています。

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「トミカ新車インプレッション202年6月」レビュー目次

▼今月発売のトミカをご紹介！

▼No.19 ホンダ Super-ONE

▼23 トヨタ セリカ GT-FOUR RC

【トミカ「ホンダ Super-ONE」「トヨタ セリカ GT－FOUR RC」【トミカ新車開封 2026年6月】】

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