『名探偵コナン』第1204話 コナンと梓の行方は！
アニメ『名探偵コナン』の第1204話「コナンと梓 誘拐したのは誰？（前編）」のあらすじと先行カットが到着した。
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
第1204話のあらすじはこちら。
＜第1204話「コナンと梓 誘拐したのは誰？（前編）」＞
喫茶ポアロで梓の出すマッチ棒クイズを解いていたコナン、蘭、園子、世良。
接客が落ち着いた頃、安室は梓に買い物を頼む。商品があるお店を知るコナンが梓を案内することになるが、しばらくしても帰ってこない。コナンからの「怪しい人たちにつけられている」という連絡を受けポアロを出た安室たちは、道路の向かい側にコナンと梓を見つけるが、バスが通過する間に二人を見失う。二人の行方と二人をさらった怪しい人物とは？
＞＞＞『名探偵コナン』第1204話の先行カットをすべてチェック！（画像5点）
（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
『名探偵コナン』は、青山剛昌による同名漫画のアニメ化作品。
高校生探偵・工藤新一は、謎の組織の手によって薬物で殺害されかける。命は取り留めたが子供の姿に変身してしまった新一は、正体を隠して江戸川コナンと名乗り、幼馴染の毛利蘭、その父親である探偵・毛利小五郎、少年探偵団たちと協力しながら様々な難事件に挑む。
＜第1204話「コナンと梓 誘拐したのは誰？（前編）」＞
喫茶ポアロで梓の出すマッチ棒クイズを解いていたコナン、蘭、園子、世良。
接客が落ち着いた頃、安室は梓に買い物を頼む。商品があるお店を知るコナンが梓を案内することになるが、しばらくしても帰ってこない。コナンからの「怪しい人たちにつけられている」という連絡を受けポアロを出た安室たちは、道路の向かい側にコナンと梓を見つけるが、バスが通過する間に二人を見失う。二人の行方と二人をさらった怪しい人物とは？
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（C）青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996
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