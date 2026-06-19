【穂波 崇】「逆襲のスガキヤ」大量閉店のりこえて関東殴り込み…V字回復を実現させた「収益改善の３手」

2026年6月15日、名古屋発祥のラーメンチェーン「スガキヤ」を運営するスガキコシステムズが、約20年ぶりの関東再進出を発表した。今秋から冬にかけて神奈川県へ2店舗を出し、3年で関東50店舗、長期ではグループ全体で1000店舗を目指すという。

公式X（旧ツイッター）が、新幹線や観覧車、赤レンガ倉庫を描いた横浜みなとみらい風のイラストとともに「関東の皆さま、お待たせしました」と告知すると、「スガキヤ」はトレンド首位に躍り出た。

発表直後のSNSは、お祭り騒ぎになった。「やったー」「通います」「待ってました」──公式Xの投稿には数千件のリプライがつき、一部メディアも「うれしすぎて仕事にならない」といった反応を相次いで取り上げた。とりわけ熱かったのは、東海から関東へ移り住んだ人たちだ。「東京に出てから食べられなくて寂しかった」「子どもの頃の思い出の味」──郷愁の声が、タイムラインを埋めていった。

「1000店舗構想」の成否を占う、最初の試金石

発表は、創業80周年を機にした新体制への移行と同時だった。6月24日付で、現専務取締役の菅木寿一氏が社長に、現社長の菅木伸一氏が会長に就く。1000店舗構想と関東再進出は、新社長が掲げる看板政策である。

興味深いのは、その熱量の正体だ。多くの投稿が口を揃える。スガキヤは「おいしいラーメン」というより「スガキヤという食べ物」であり、東海の人間にとっては“概念”なのだ、と。味の実力を競うのではなく、放課後やフードコートの記憶ごと愛されている。だからこそ、この熱狂は本物だが、関東では話が違う。

LINEリサーチの調査でも、中部地方の「好きなラーメンチェーン」ではスガキヤが堂々の1位。ところが関東では、上位5チェーンに名前すら挙がらない。東海の絶対王者は、関東ではほぼ無名なのだ。

今回の再進出は、単なる地方チェーンの商圏拡大ではない。創業80周年を迎えたスガキヤが掲げる「1000店舗構想」の成否を占う、最初の試金石である。

ワンコインでお釣りがくる和風とんこつラーメンと、子どもが喜ぶソフトクリーム。東海地方のショッピングセンターのフードコートで、半世紀にわたって親しまれてきたあの「スーちゃん」が、なぜいま、強固な地盤の外へ打って出るのか。

背景には、一度は「消滅」すら噂された会社の、地味だが確かな立て直しがある。

スガキヤにとって、関東は完全な未開の地ではない。かつて首都圏にも店を構えたが、自社工場からの配送網が届きにくい遠隔地ほど採算が合わず、いったんは撤退した経緯がある。今回の再進出は、その「敗戦」を踏まえたうえでの再挑戦だ。だからこそ、ここに至るまでの数年間で、この会社が何をしてきたのかを順に見ていく必要がある。

「フードコートの安いラーメン屋」という誤解

本題に入る前に、世間のイメージを一つだけ修正しておきたい。

スガキヤは、フードコートの安いラーメン屋ではない。正確には、ラーメンチェーンも運営している食品メーカーである。

スガキコグループは、店舗を運営する「スガキコシステムズ」と、麺やスープを製造する「寿がきや食品」という、役割の異なる二つの事業会社で成り立っている。「寿がきや食品」の売上高は、2024年度で約201億円。一方、店舗を運営する「スガキコシステムズ」は、採用情報などから約120億円規模とみられる。グループ売上のおよそ3分の2を、全国のスーパーやコンビニに並ぶ即席麺・チルド麺の製造販売が稼ぎ出している。

この垂直統合は、スガキヤの低価格の源泉でもある。自社工場で麺やスープをまとめて作り、自前の配送網で店舗へ運ぶ。製造から販売までを一気通貫で担う「製造小売（SPA）」のモデルを、半世紀も前から飲食業で確立していた。ユニクロやニトリの名が知られるよりずっと前から、スガキヤは同じ仕組みを回していたわけだ。中間マージンを排除できるからこそ、ワンコインのラーメンが成立する。

つまり、私たちがフードコートで見ているスガキヤは、氷山の一角にすぎない。この二面性が、後の財務分析で効いてくる。ここではそう指摘するにとどめておく。

もっとも、東海地方での存在感は、冒頭で見たとおり圧倒的だ。「安い」「早い」「子連れで行ける」「デザートがある」という四拍子が揃った結果、スガキヤは名古屋人の生活動線にそのまま埋め込まれた。フードコートの原風景と言ってもいい。

「名古屋の文化が死ぬ」2019年の大量閉店

時計の針を、いったん戻す。

2019年、スガキヤは半年で全店舗の約1割にあたる36店舗を一気に閉めた。材料費、人件費、光熱費という三重のコスト増が収益を圧迫し、赤字店の閉鎖に踏み切ったのである。地元の交流サイトでは「スガキヤが消える」「名古屋の文化が死ぬ」という声があふれ、ちょっとした騒ぎになった。

だが、これは倒産の前兆ではなかった。むしろ、立て直しの第一歩だった。

報道の多くは「衰退」の文脈で語られた。しかし、閉じられたのは主に、客足が細っていた店や、配送効率の悪い立地の店である。残す店と畳む店を選別し、強い店に資源を寄せる──いわゆる選択と集中だ。痛みを伴う決断を、スガキヤは先送りせずに下した。問題は、その先に何を積み上げたかである。

企業の利益を増やす方法は、突き詰めると3つしかない

企業が利益を改善する方法は、煎じ詰めれば3つしかない。?固定費を下げる。?変動費率を下げる。?売上を増やす。どんな業種でも、どんな規模でも、利益改善はこの3つの組み合わせに収斂する。スガキヤの再建は、ほぼこの３つが?から?の順番で進んだ。

まず手をつけたのが、?固定費である。

当時、外食業界全体が深刻な人手不足にあった。客が来ても現場を回す人間が足りない。赤字店舗を維持するために黒字店舗から人材を引き抜き、共倒れしかけていた。そこでスガキヤは不採算店舗を切り離し、浮いた人材を黒字店舗へ集中投下した。人的資源の再配置である。現場の生産性を最大化しつつ、不採算店舗という固定費の塊を取り除き、損益分岐点を構造ごと引き下げたのである。

ただし、この効果はすぐには表れない。

決算公告（官報）でスガキコシステムズの純利益を追うと、2024年3月期に至るまでの推移がそれを物語る。2022年3月期は約7025万円の赤字、2023年3月期には約1億8996万円の赤字へと傷口が広がった。原材料費、人件費、物流費、エネルギーコスト──四方からのコスト高が、低価格モデルのスガキヤを特に厳しく直撃した。

ところが、2024年3月期。純利益は1億5754万円の黒字へと転じた。前期の赤字から、1年で3億円以上の利益改善である。これは「V字回復」と呼んでいい水準だ。

とはいえ、店を畳むだけで黒字が定着するわけではない。?固定費の削減は、あくまで第一段階にすぎない。コスト高が続く以上、スガキヤは次に、ラーメン1杯あたりの利益そのものに手を入れる必要があった。

「安さ」を売る会社が値上げに踏み切ったワケ

固定費を構造的に下げたスガキヤは、次に?変動費率に手をつける。具体的には、価格改定──つまり値上げである。

ラーメン1杯の価格を追うと、330円から、2022年4月に360円、2023年4月に390円、2024年3月に430円へ。3年連続の値上げである。さらに2025年10月にも、全店で価格改定に踏み切った。卵や豚肉、スープのだしに使う魚介などが高騰し、人件費の上昇も続いている、というのが会社の説明だ。

値上げは、スガキヤにとって簡単な判断ではない。なにしろこの会社のブランドの核は「安さ」に強く結びついている。「ワンコインでお釣りがくる」ことそのものが、スガキヤらしさだった。

それでも、上げざるを得ない事情がある。帝国データバンクが試算する「ラーメン原価指数（豚骨ベース、東京都区部）」をみると、2022年平均を100として、2023年10月にはピークの124.4まで跳ね上がった。豚肉や背脂、麺、海苔と、スープづくりから具材に至る原材料が軒並み値上がりしたためだ。

ところが、同じ時期に「中華ソバ」の店頭価格は、105前後までしか上がっていない。原価は急騰しても、ラーメン1杯の値段には乗せきれない。この乖離こそが、低価格チェーンの体力を削っていく。

この環境で価格を据え置けば、売れば売るほど損をする。現に、2024年のラーメン店の倒産は72件と過去最多を記録した。価格転嫁が追いつかない中小店舗から、淘汰されていく。スガキヤの値上げは苦渋であると同時に、生き残るための合理的な判断だった。

しかも、上げ方そのものにも設計がある。一度に大幅に上げれば、客離れを招く。スガキヤは数十円単位の改定を、ほぼ毎年のように刻んできた。原価の上昇に小刻みに追随しながら、同時に精度の高いマーケティングリサーチをかけ、「安さ」というブランドの印象を急激に壊さないよう調整する。低価格を看板に掲げる会社にとって、値上げは度胸ではなく技術なのである。

……問題は、ここから先だ。

固定費を下げ、値上げで守りを固めたスガキヤが、3つ目の「売上を増やす」フェーズで何を狙ったのか。その攻めの一手は、ラーメン屋の常識を外れたところにあった。

【後編記事】『関東人は知らない「スガキヤの意外な正体」…実はラーメン屋のフリをした“食品メーカー”だった』へつづく。

【つづきを読む】関東人は知らない「スガキヤの意外な正体」…実はラーメン屋のフリをした”食品メーカー”だった