この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

映画系Youtuberのサイが、YouTubeチャンネル「サイ-SYK CHANNEL-」にて「【スパイダーマン:ブランドニューデイ】待望の予告第二弾の気になる点を徹底解剖」と題した動画を公開した。動画では、MCU最新作の第2弾予告映像から、ピーター・パーカーの身体的な変化や新キャラクターの匂わせなど、ファンが注目すべき重要なポイントを解説している。



冒頭で第1弾予告のおさらいをした後、サイは第2弾予告の考察を展開。公開されたポスターや映像の中で、スパイダーマンがウェブシューターを装着していないことに着目し、体内から糸を生成する「有機ウェブ」を獲得していると指摘。「彼がもうウェブシューターを必要としなくなった体になったことは確実」と断言し、ピーターに起きた大きな変化を説明した。



さらに、街全体が衝撃波に襲われ市民がフリーズする中、「パニッシャーだけはその効果を受けずに動けていた点」に注目。彼の過去や性格からくる強靭な精神力が影響しているのではないかと分析した。また、ネッドが集めたスパイダーマンに関する情報ボードのシーンでは、黒人の頭頂部が写った写真を発見し、「これはもしかするとマイルズ・モラレスの匂わせなのか？」と考察。MCUにおける新スパイダーマン登場の可能性を示唆した。



動画の終盤では、ハルクが制御装置を外されてスパイダーマンに襲いかかるシーンや、ピーターの目が黒くなる場面について言及。後者については、危機的状況で身体能力が向上する「オーガニック即死モードなのでは？」と推測している。



ウェブの残量確認が不要になり、ザ・ハンドを相手に思う存分に戦うスパイダーマンの姿は圧巻だ。今作でのピーターの進化と、暗躍するヴィランやヒーローたちの動向が、今後のMCUの展開をさらに熱くさせることは間違いない。