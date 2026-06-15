“軍隊×飯テロ”韓ドラが異例の大バズり！『伝説のキッチン・ソルジャー』イッキ見前に押さえておきたいポイントは？

日本では、昨年から韓国で人気の動画配信サービスとして知られるTVINGのオリジナル作品がディズニープラスで続々と配信され、多くの視聴者から反響を得ている。TVINGといえば、3シーズンにわたって視聴者を熱狂させた『ユミの細胞たち』、美しきソシオパスな女優の破滅を描いたロマンス・サスペンス『親愛なるX』など、数々のオリジナル作品が韓国国内外のドラマファンから熱い支持を得ていることで有名だが、『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』『恋のスケッチ 〜応答せよ1988〜』など、名作韓国ドラマが充実しているという点にもここで触れておきたい。

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現在ディズニープラスで視聴できるTVINGオリジナル作品の中で、いま最も注目されているといっても過言ではないのが『伝説のキッチン・ソルジャー』だ。軍隊を舞台にしながらも、戦闘ではなく“食”に焦点を当てたユニークな設定に加え、料理、コメディ、ファンタジー、ヒューマンドラマまでを絶妙に掛け合わせた新感覚の物語が、多くの視聴者の心をつかんでいる。6月16日に最終回を迎え、イッキ見需要もますます高くなっている本作だが、ここで改めて主人公カン・ソンジェと彼をとりまく名脇役のすばらしさ、世界の視聴者の心を掴んで離さない理由（ワケ）など、その魅力を徹底解剖してみよう。

正統派から一転！？パク・ジフンの新境地

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『伝説のキッチン・ソルジャー』（韓国語タイトル『炊事兵、伝説になる』）は、ひょんなことから軍隊の炊事兵に配属された新米兵士が、様々な困難にぶち当たりながらも料理の腕を磨き、軍の人々に影響を与え、伝説の炊事兵へと成長していく姿を描く。原作は同名の人気ウェブ小説、ウェブ漫画。主人公が毎回、ゲームのクエストのような謎のシステムの力を借りて危機を乗り越えていくストーリーや青春群像劇のような爽やかな感動、実力派揃いのキャスティングによるつきぬけた爆笑描写などが話題を呼んだ。

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なかでも一番の注目は、主人公の二等兵カン・ソンジェを熱演したパク・ジフンだ。1999年5月29日に生まれ、7歳から子役として活躍し、2017年に公開オーディションで選ばれた期間限定アイドルグループWanna Oneのメンバーとしてデビュー。俳優としても2019年『コッパダン〜恋する仲人〜』で本格的に活動を開始。2026年2月に公開された自身初の映画主演作『王と生きる男』は、“千万観客”を優に超える1600万人動員の大ヒットを記録した。朝鮮王朝時代、王位を剥奪され僻地に追放された悲劇の幼王、端宗（タンジョン）と村人たちとの交流を描いたこの作品で“端宗オッパ”ブームを巻き起こし、第62回百想芸術大賞の映画部門の新人賞にも輝いた。演技ドルから、国民的俳優へ。眩しいほどの大躍進を遂げたパク・ジフンはまさに今が旬！ 『伝説のキッチン・ソルジャー』はそんな彼の次作として、放送前から大きな期待と注目を集めていた。

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今回パク・ジフンが演じた二等兵カン・ソンジェは、ちょっと内気で平凡な22歳の青年。料理人を父に持つが人生の目的もなく大学にも行かず、コンビニの夜勤バイトなどをして暮らしていた。根が真面目なので軍の訓練所では最優秀訓練兵になるが、海と山に囲まれたカンリム小哨にやってきた際、自己申告アンケートにすべて正直に記入したところ、まさかの「憂鬱度が高くゲーム依存症の危険人物」と判定されてしまう。さらに父親を2ヶ月前に亡くしたばかりであることが発覚するや、要注意兵の証である「スマイルバッジ」を胸につけさせられることに。やがてひょんなことから皆が嫌がる炊事兵に配属されたソンジェは、数々の試練に直面するものの、不思議な力に支えられ伝説の炊事兵への道を歩んで行くことになる。

第1話から“ワカメドレス”で大バズり！名演技の数々

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身長173cmと韓流スターとしては小柄なパク・ジフン。綺麗な目には少年のような純粋さが感じられ、どこか母性本能をくすぐる。これまでにも『弱いヒーロー』シリーズや『恋愛革命』『遠見には緑の春』などのドラマで心の傷や若さゆえの複雑な心情を、その印象的なまなざしで繊細に演じてきた彼だが、今回の『伝説のキッチン・ソルジャー』ではあらたな魅力が爆発！ 普段はどこか頼りない新兵が、いざ包丁を握ると熱血料理人に大変身。そのギャップが爽快だと喝采を浴びたのだ。さらに全編に漂うかわいらしさ、健気さ、自然な愛嬌。物語が進むほどにカン・ソンジェが愛しく思えてくる。

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また、彼は本作で初めての本格的なコミカル演技にも挑戦。第1話で見せたワカメのドレスを身にまとって天から舞い降りるシーンはあまりのインパクトに「“ワカメ天使”降臨」「ミケランジェロの名画『アダムの創造』のように神々しい」と話題を呼んだ。7話ではおばあさんのコスプレをする場面もあり、真顔で淡々と演じるからこそ面白いパク・ジフンのコメディセンスはファンでなくとも必見だ。カン・ソンジェは右も左もわからない軍隊に少しずつ適応しながら成長していく人物なので、自身も兵役未経験者であるパク・ジフンの初々しい雰囲気がキャラクターに絶妙な彩を与えたことは間違いない。

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だが最近、あるインタビューで「来年は入隊する、厳しいことで知られる海兵隊捜索隊に志願したい」と語り、世間からの彼に対する関心は一層高くなった。2026年は期間限定でWanna One再結成プロジェクトも実施されており、いろんな意味で、今旬の27歳、パク・ジフンから目が離せない！

観れば必ず元気になる！今の時代に刺さる痛快エンタメ

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最近の韓国ドラマといえば、考察を要するシリアスな作品……いわゆる伏線回収系ものが増えている。その反動かここにきて、頭を空っぽにして、純粋に楽しく、ガハハと笑いながらサクサク見られるドラマの需要が急上昇。『伝説のキッチン・ソルジャー』はそんな気分にまさにうってつけの逸品でありSNSには「楽しすぎて1話からハマった」「久しぶりに声を出して笑った」「気がついたら一気見していた」などの感想が続々と寄せられた。また、軍隊が舞台のドラマというと『D.P. −脱走兵追跡官−』のような軍隊の闇にスポットを当てた社会派作品が思い浮かぶが、本作は正反対。後半には主人公がある事件の真相を追うサスペンスフルな展開も出てくるが、基本はあくまでもコメディだ。

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さらに特筆したいのが、カン・ソンジェを「料理人への道」に導いていく謎のシステムの存在。すべての始まりは、カンリム小哨に来た日に突然、不思議な声がソンジェに「勇者様、世界はあなたにゆだねられました。これより伝説の料理人への旅を開始します」と語りかけてきたこと。さらに彼の目の前にはまるでロールプレイングゲームのクエスト画面のような情報ウィンドウが出現。驚き戸惑いながらも素直にそれに従ったソンジェは「料理人の目」というスキルが発動すると同時に目が金色に光るようになる。こうして、難問をみごとクリアするたびに知識と経験値が上がり、料理の腕もレベルアップした彼は、ラーメンしか作れなかった若者から真の料理人になっていく。

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しかしこのクエスト画面は突然目の前に現れ、しかも彼にしか見えないため、傍から見るとソンジェはぶつぶつ独り言を言いながら、空中に手を伸ばしている挙動不審者にしか見えないのがミソ（笑）。この謎のシステムの正体についてはなんら言及のないまま物語が進んでおり、最終回に向けてどのような真実が明かされるのかは気になるところ。この摩訶不思議なファンタジー色もまた『伝説のキッチン・ソルジャー』の見どころポイントのひとつといえるだろう。

深夜に見るのは危険？「飯テロ」ドラマとしても秀逸

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劇中に「国防の基本は食事にあり」「士気を高めるのは優秀な炊事兵」という言葉が出てくるように、軍隊における食事の重要性は予想以上に大きい。兵士たちの精神と肉体の健康のよりどころであり、ときには軍全体の士気にダイレクトな影響を与えるのだ。ドラマに登場する料理は手の込んだものや高級なものはなく、ワカメスープ、豆もやしスープ、トッポッキ、鳥の甘辛煮込みなどの家庭料理がほとんど。だが、家庭料理ほど本当に美味しく作るのは難しいという。また、豚カツが人の運命を劇的に変える回もあれば、3話ではみんなが生臭いと敬遠する地獄のメニュー「骨取り鱈の煮込み」が絶品の「鱈のポモドーロ煮込み」に変身したりする。さらに、7話では亡きおばあちゃんが作ってくれた思い出のハンバーガーを復活させることで人間関係が180度変わるエピソードも登場してほろりとさせる。

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そんな中、カン・ソンジェはいつしか亡き父から贈られた言葉「心を込めた料理は人の心を動かす」を噛みしめるようになっていく。第5話は、休暇をもらったソンジェが、母と妹の待つ家に帰り、トッポッキの味を改良していく話がメイン。心を込めて料理することの大切さに目覚め、長い間「自分の居場所はどこにもない」と感じていた彼が、改めて自分の進むべき道を見つけていくシーンはとても感動的だ。

ここであの日本アニメが！？制作陣の本気が光る“笑撃”パロディ

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その一方で、劇中では不味い料理を食らったときの戦場で撃たれたような苦痛と、美味しいものを食べたときの天にも昇るような多幸感の対比が実にオーバーに描かれて爆笑を誘う。戦争映画『プライベート・ライアン』のような恐ろしい地獄絵図は序の口で、やがて豆もやし銃を構えて戦う兵士たちといった、理解不能のシュールな映像までが、料理を食べた人々の脳内妄想として登場。その上、常日頃、強面の演技巧者として知られる俳優たちが「ここまでやるか？」という振り切った演技でそれに応戦する。その道のプロが、一見くだらないと思われがちなことを全力で大真面目にやる。これほど面白いものはない。美味しいものを食べたときの喜びを、スローモーション映像で、リアクション芸人のように競い合って表現する俳優陣の「顔芸」にもぜひとも注目したい。

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それを代表するのが第6話。絶望的に見た目が悪くまったく食欲をそそらない軍隊飯（ビニールに入ったおにぎり）をソンジェがみんなが大好きな揚げ物として作り直し、アランチーニ（イタリアのシチリア島につたわる伝統的なライスコロッケ）に変身させる場面。あまりの美味しさに感動した5人の兵士たちがアイドルグループ「味覚ボーイズ」に変身して『MY FLAVOR』を歌い踊るのだが、そのPV風の映像はBTSもびっくりのハイクオリティ。5人がそれぞれ苦み、辛み、甘味、塩味、酸味を担当しているという凝った設定がまた笑える。しかも、途中からイ・サンイ演じる彼らの上官、ファン・ソクホ中隊長も乱入！ 若手に負けないキレキレのダンスパフォーマンスを披露するのには、思わず吹き出してしまうこと請け合い。

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ほかにも本作には『男たちの挽歌』のチョウ・ユンファそっくりの咥え楊枝に二丁銃、トレンチコートの快男子や、『ペーパー・ハウス・コリア: 統一通貨を奪え』の覆面賊などなど、さまざまなパロディが登場。第3話ではソンジェの作った豚カツの味に感動した北朝鮮の漁師が韓国への亡命を決意する。特別出演のカン・ギルウ扮するアジョシとソンジェたちが、バンドを組んで全身ロックでシャウトする『南朝鮮トンカツ』の歌は、これまたものすごいインパクトと破壊力。また、クライマックスで唐突にぶっこまれて見る者を驚かせる『君の名は。』ネタは、日本のアニメ映画が韓国でも大人気であることを証明してみせる。

主役級の存在感！“クセ強”な脇役たち

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そしてそれらの名シーンを支えているのが実力派ぞろいの脇役陣だ。『伝説のキッチン・ソルジャー』にはクセの強い、いい面構えのバイプレーヤーが大勢出演し、いつもとは一味違う熱演を繰り広げて強烈な爪痕を残す。出世とは無縁の第4中隊の行政補給官パク・ジェヨンを演じるのは『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』の秘書役や『トラウマコード』の肛門科医師で知られるユン・ギョンホ。ソンジェに振り回されながらも面倒をみることになる人間くさい上官をユーモラスに演じる。

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中隊長のファン・ソクホ大尉役にはイ・サンイ。『ブラッドハウンド』シリーズ『海街チャチャチャ』『損するのは嫌だから』などに出演し、どんなキャラクターにもチャーミングな魔法をかけてきた彼は、最初は特別出演のはずだったが、気づいたらすべてのエピソードに出演していたとか（笑）。計算高くプライドも高いうんちく野郎だが空回りも多く、どこか憎めない大尉をいきいきと演じられるのは彼しかいないだろう。

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除隊を100日後に控えた古参兵でありながら壊滅的な料理センスを持つゆえに“地獄の炊事兵”と呼ばれるユン・ドンヒョンに扮するのはイ・ホンネ。『悪霊狩猟団: カウンターズ﻿』シリーズの悪役として知られる彼は、鍛え上げた筋肉を誇示して荒々しいオーラを放ち、ソンジェが味噌汁の鍋の中で溺れそうになるCG場面ではセルフパロディも見せる。厨房で会うたびに魔王のようにソンジェをびびらせまくったドンヒョン。最初は水と油だった2人が、やがて最強のパートナーへと変わっていく過程もみどころだ。

韓ドラファン歓喜のサプライズ連発！超豪華カメオ

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さらに、本作には豪華ゲストのカメオ出演というお楽しみも。3話で給食の視察にくる国会議員には『パラサイト 半地下の家族』のパク・ミョンフンが扮し、持ち前の大きな目玉でなんともいえない怪演を披露。6話に出てくる行列のできるトッポッキ店の海兵隊あがりの店主は『太陽の末裔 Love Under The Sun』のチン・グが好演。静かだが男気あふれる演技を見せる。同じく6話の妄想シーンでは、みんな大好きラ・ミラン（『伝説のインターン コ・ヘラ 〜Cold Blooded Intern〜』）がユン・ギョンホの恋人役で登場！ 大胆なキス顔まで披露し、ごく短い出番ながら全部持っていったと話題を呼んだ。

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『伝説のキッチン・ソルジャー』

Disney+（ディズニープラス）スターで独占配信中

全12話／毎週月・火曜日 各1話ずつ配信

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＞＞『伝説のキッチン・ソルジャー』視聴はこちら



【キャスト】

パク・ジフン：『弱いヒーロー』『王と生きる男』

イ・ホンネ：『浪漫ドクター キム・サブ3』

イ・サンイ：『ブラッドハウンド』

ユン・ギョンホ：『トラウマコード』



■関連リンク

Disney+公式HP ■配信情報『伝説のキッチン・ソルジャー』Disney+（ディズニープラス）スターで独占配信中全12話／毎週月・火曜日 各1話ずつ配信（C）STUDIO DRAGON CORPORATION ＆ TVING Co., Ltd. All Rights Reserved【キャスト】パク・ジフン：『弱いヒーロー』『王と生きる男』イ・ホンネ：『浪漫ドクター キム・サブ3』イ・サンイ：『ブラッドハウンド』ユン・ギョンホ：『トラウマコード』■関連リンク

このように、ある種“名優の無駄使い”ともいえる、大人の余裕と遊び心がたくさん散りばめられているのも本作の楽しみであり、魅力である。果たして、カン・ソンジェは無事に伝説の炊事兵になることができるのか？ 亡くなった父親が息子に伝えたかったものとは？ ソンジェだけに見えていたクエスト画面の謎はいつ解き明かされるのか？6月16日はハラハラドキドキとたくさんの笑いでお腹いっぱいになりながら、最後まで彼のクエスト（冒険）を見守る目撃者になろう！（執筆：望月美寿）