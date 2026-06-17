投資家の桐谷さん、ケタ違いのdポイント額にネット衝撃 レシート投稿で「すごい貯まってますね！」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新。優待券を使い購入した商品を紹介すると、ネット上では、レシートに記載されている累計ｄポイントの額が話題になっている。
【写真】すごい貯まってる！ケタ違いの桐谷さんの保有dポイント額
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「秋葉原へ行って思い出したけど、EDION(エディオン・家電の量販店)の優待も今月まで。私は500株を長期保有しているので14,000円の買い物ができます」と家電量販店へお買い物。
購入した物は「買いたいものはなかったけど、今あるCDラジカセは持ち運びに不便なので、小型のを。それと、マウスを買ってペットボトルのお茶も頂いて40円の支払い」と伝えた。
レシートの写真を投稿すると、利用可能dポイント数が43万5349ポイントと記載されており、ネット上では「ｄポイントは何に使ってるのかきになります」「dポイントすごい貯まってますね！」「利用可能dポイント数がヤバい わたしなんか1000ポイントくらいしかないのに」などと驚いている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】すごい貯まってる！ケタ違いの桐谷さんの保有dポイント額
連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「秋葉原へ行って思い出したけど、EDION(エディオン・家電の量販店)の優待も今月まで。私は500株を長期保有しているので14,000円の買い物ができます」と家電量販店へお買い物。
レシートの写真を投稿すると、利用可能dポイント数が43万5349ポイントと記載されており、ネット上では「ｄポイントは何に使ってるのかきになります」「dポイントすごい貯まってますね！」「利用可能dポイント数がヤバい わたしなんか1000ポイントくらいしかないのに」などと驚いている。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。