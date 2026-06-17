◇W杯北中米大会1次リーグＩ組 イラク1―4ノルウェー（2026年6月16日 ボストン）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組の第1戦が16日（日本時間17日）に行われ、イラク代表（FIFAランク57位）はノルウェー代表（同31位）に1―4で敗れ、今大会のアジア勢としては初めて黒星を喫した。

前半29分、イラクの右サイドを破られると、最後はクロスを“怪物”FWハーランドに押し込まれ、先制点を献上した。39分、左クロスに反応したFWアイメンが頭で合わせて同点に持ち込んだが、直後の43分に再びハーランドにゴールを許した。

後半開始直後は主導権を握る時間もあったが、後半31分にCKからDFエスティゴールのヘッド弾を許し失点すると、試合終了間際の後半アディショナルタイムに4失点目を喫した。

出場枠が32から48チームに拡大した今大会は、アジアから9チームが出場。イラク―ノルウェー戦までに6チームが登場し、2勝4分けと健闘していた。

日本時間17日にヨルダンがオーストリアと、同18日にウズベキスタンがコロンビアと対戦する。

▼今大会におけるアジア勢の1次リーグ初戦の結果

韓国2―1チェコ

カタール1―1スイス

オーストラリア2―0トルコ

日本2―2オランダ

サウジアラビア1―1ウルグアイ

イラン2―2ニュージーランド

イラク1―4ノルウェー