人気スマホゲーム「モンスターストライク」は17日、公式SNSを通じ、ゲーム内イベント「みんなで応募！マルチ抽選会」を巡る対応を謝罪した。また同イベントを再度実施すると報告。同騒動に関してはモンストの運営会社であるMIXIの木村弘毅代表取締役もコメントした。

今月5日から15日まで、ゲーム内で欲しいキャラクターを獲得できるチャンスがある「マルチ抽選会」が開催された。入手したいキャラを選んで抽選に応募する仕組み。新キャラの「ゾディアック（運極）」をはじめ限定キャラクターが入手できるイベントで注目されていたが、一部から配布数の少なさなどに対する不満が寄せられていた。

公式はこの日「『みんなで応募！マルチ抽選会』について、残念な思いを多くの方にさせてしまい、大変申し訳ございません」と謝罪。「当選状況を振り返りまして、対応を盛り込んだ上で、近日中に再度実施できるよう準備を進めております」と改めて実施すると発表した。「開催日程などの詳細につきましては、6/23頃を目途に準備が整い次第、公式サイトや公式Xにてお知らせいたします。この度は残念な思いを多くの方にさせてしまい、重ねてお詫び申し上げます。後日、皆様全員にお詫びをお送りいたします」とした。

この騒動について、MIXIの木村社長も「当該の件では、お騒がせして申し訳ありません。また、たくさんのご意見をいただきありがとうございました」と自身のXでコメント。「ただ、私はサプライズを起こそうという現場の熱量だけは誇りに思っています。相応しくない内容と判断し、すぐに前言撤回をして対応をさせていただく機動力の高さも見せてくれました。たまにお叱りを頂きながらとは思いますが、新しいチャレンジをやめないチームであって欲しいと思っています」とエールを送った。