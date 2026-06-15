『左ききのエレン』第11話 「Eren the southpaw」あらすじ＆場面カット公開！
毎週⽕曜深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』、第11話のあらすじ場面カットが公開された。また、神尾晋⼀郎、⼩野⼤輔、⻘⼭穣の出演が決定。コメントも到着した。さらにLINE着せ替えの情報もあわせて公開された。
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
このたび、6⽉16⽇（⽕）に放送される本作の第11話「Eren the southpaw」のあらすじ＆場⾯カットが公開された。
＜第11話「Eren the southpaw」あらすじ＞
ニューヨークに拠点を定めたエレンは⽇々制作に打ち込むが、世間の注⽬とは裏腹に、いまだ思うような絵が描けずにいた。そんな様⼦を⾒てエレンの売り出し⽅を画策していたプロデューサーのさゆりだったが、突如岸アンナから呼び出しがかかりANNA KISHIのオフィスへ向かうことに。 ”エレン・ザ・サウスポー” の動画を⾒たアンナはエレンに興味を抱き、彼⼥を新たなブランドのミューズに起⽤したいとさゆりに持ちかけるが――。
＞＞＞第11話場面カットやコラボシューズ、法人特典をチェック！（写真11点）
そして、天才画家トニー・ジェイコブス役で『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』毒島メイソン理鶯役や『THE FIRST SLAM DUNK』流川楓役を務めた神尾晋⼀郎、美術商ジャック・ウィンスロップ役で『ジョジョの奇妙な冒険』空条承太郎役、『進撃の巨⼈』エルヴィン・スミス役を務めた⼩野⼤輔、アンディ・トンプソン役で『銀魂』岡⽥似蔵役や『かぐや様は告らせたい』シリーズのナレーションを務めた⻘⼭穣の出演が決定。役柄や込めた想いなど、それぞれからコメントも寄せられた。
さらにクリエイティブプラスより、『左ききのエレン』のLINE着せ替えの配信が決定した。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
驚異の累計約2億5000万PVを記録し、発⾏部数は約420万部を突破、ドラマ・舞台化もされ、⼤きな話題を呼んだ、天才になれなかった全ての⼈へ――⼼をえぐる＜クリエイター⻘春群像劇＞『左ききのエレン』。
自らの才能の限界に苦しみながらも ”何か” になることを夢見る凡人・光と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。
デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物アーティストたちと遭遇し……。
未曾有の才能が蠢きひしめき合うクリエイティブの世界を舞台に、もがき、時にくじけながらも挑み続ける二人のを描く。
＜第11話「Eren the southpaw」あらすじ＞
ニューヨークに拠点を定めたエレンは⽇々制作に打ち込むが、世間の注⽬とは裏腹に、いまだ思うような絵が描けずにいた。そんな様⼦を⾒てエレンの売り出し⽅を画策していたプロデューサーのさゆりだったが、突如岸アンナから呼び出しがかかりANNA KISHIのオフィスへ向かうことに。 ”エレン・ザ・サウスポー” の動画を⾒たアンナはエレンに興味を抱き、彼⼥を新たなブランドのミューズに起⽤したいとさゆりに持ちかけるが――。
＞＞＞第11話場面カットやコラボシューズ、法人特典をチェック！（写真11点）
そして、天才画家トニー・ジェイコブス役で『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』毒島メイソン理鶯役や『THE FIRST SLAM DUNK』流川楓役を務めた神尾晋⼀郎、美術商ジャック・ウィンスロップ役で『ジョジョの奇妙な冒険』空条承太郎役、『進撃の巨⼈』エルヴィン・スミス役を務めた⼩野⼤輔、アンディ・トンプソン役で『銀魂』岡⽥似蔵役や『かぐや様は告らせたい』シリーズのナレーションを務めた⻘⼭穣の出演が決定。役柄や込めた想いなど、それぞれからコメントも寄せられた。
さらにクリエイティブプラスより、『左ききのエレン』のLINE着せ替えの配信が決定した。
（C）かっぴー／アニメ「左ききのエレン」製作委員会
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