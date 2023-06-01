ドイツvsキュラソー スタメン発表
[6.15 北中米W杯グループリーグ第1節](ヒューストン)
※02:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 ニコ・シュロッターベック
DF 18 ナサニエル・ブラウン
MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 19 レロイ・サネ
MF 23 フェリックス・ヌメチャ
FW 7 カイ・ハバーツ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 21 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 3 バルデマール・アントン
DF 22 ダビド・ラウム
DF 24 マリック・ティアウ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 パスカル・グロス
MF 16 アンジェロ・スティラー
MF 20 ナディエム・アミリ
MF 25 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[キュラソー]
先発
GK 1 エロイ ローム
DF 5 シェレル フロラヌス
DF 18 アルマンド オビスポ
DF 23 リーシェドリ バズール
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 7 ジュニーニョ バクーナ
MF 8 リヴァノ コメネンシア
MF 10 レアンドロ バクナ
MF 21 タヒス・チョン
FW 9 ユルゲン・ロカディア
FW 12 ソンチェ ハンセン
控え
GK 25 タイリク ボダク
GK 26 トレヴァー ドーンブッシュ
DF 2 シュランディ サンボ
DF 3 ユリアン ガーリ
DF 4 ロション ファン エイマ
DF 20 ジョシュア・ブレネット
MF 6 ゴドフリート ルメラトゥ
MF 13 タイリース ノスリン
MF 15 アルジャニ マルタ
MF 22 ケヴィン フェリダ
FW 11 ジェレミー アントニース
FW 14 ケンジ ゴレ
FW 16 ヤール マルガリータ
FW 17 ブランドリー クワス
FW 19 ジェルバン カスタニール
監督
アドフォカートディック
※02:00開始
<出場メンバー>
[ドイツ]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 4 ヨナタン・ター
DF 6 ヨシュア・キミッヒ
DF 15 ニコ・シュロッターベック
DF 18 ナサニエル・ブラウン
MF 5 アレクサンダル・パブロビッチ
MF 10 ジャマル・ムシアラ
MF 17 フロリアン・ビルツ
MF 19 レロイ・サネ
MF 23 フェリックス・ヌメチャ
控え
GK 12 オリバー・バウマン
GK 21 アレクサンダー・ニューベル
DF 2 アントニオ・リュディガー
DF 3 バルデマール・アントン
DF 22 ダビド・ラウム
DF 24 マリック・ティアウ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 13 パスカル・グロス
MF 16 アンジェロ・スティラー
MF 20 ナディエム・アミリ
MF 25 アサン・ウエドラオゴ
FW 9 ジェイミー・レーベリンク
FW 11 ニック・ボルテマーデ
FW 14 マクシミリアン・バイアー
FW 26 デニズ・ウンダブ
監督
ユリアン・ナーゲルスマン
[キュラソー]
先発
GK 1 エロイ ローム
DF 5 シェレル フロラヌス
DF 18 アルマンド オビスポ
DF 23 リーシェドリ バズール
DF 24 デベロン・フォンビレ
MF 7 ジュニーニョ バクーナ
MF 8 リヴァノ コメネンシア
MF 10 レアンドロ バクナ
MF 21 タヒス・チョン
FW 9 ユルゲン・ロカディア
FW 12 ソンチェ ハンセン
控え
GK 25 タイリク ボダク
GK 26 トレヴァー ドーンブッシュ
DF 2 シュランディ サンボ
DF 3 ユリアン ガーリ
DF 4 ロション ファン エイマ
DF 20 ジョシュア・ブレネット
MF 6 ゴドフリート ルメラトゥ
MF 13 タイリース ノスリン
MF 15 アルジャニ マルタ
MF 22 ケヴィン フェリダ
FW 11 ジェレミー アントニース
FW 14 ケンジ ゴレ
FW 16 ヤール マルガリータ
FW 17 ブランドリー クワス
FW 19 ジェルバン カスタニール
監督
アドフォカートディック
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります