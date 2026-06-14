好調の打撃陣に手応え「これからが楽しみ」

■ロッテ 6ー4 DeNA（14日・ZOZOマリン）

ロッテは14日、ZOZOマリンスタジアムで行われたDeNA戦に6-4で勝利した。交流戦最終戦を白星で飾り、勝率5割に戻した。ネフタリ・ソト内野手、上田希由翔内野手、佐藤都志也捕手に本塁打が飛び出し、投手陣を援護。サブロー監督も好調の打撃陣に「成長を感じる」と称賛した。

0-0で迎えた2回、先頭のソトが尾形から先制の本塁打を放つものの、先発のサム・ロング投手が4回に同点とされた。2番手の小野郁投手が5回に勝ち越しを許したが、直後に打線が奮起。上田のソロで追いつくと、3四死球などで満塁として、山口航輝外野手が中前に運ぶ2点適時打で勝ち越した。

また7回、佐藤の逆方向に飛び込む本塁打、ソトのこの日2本目となるソロで2点を加えて突き放した。8回からマウンドに上がった鈴木昭汰投手が宮下に2ランを浴びるも、9回を横山陸人投手が締めた。

借金4を抱えて突入した交流戦で、10勝6敗2分けと奮闘して全て完済した。指揮官は「確実に、着実に、ちょっとずつですけど成長している。ここからどうなるか分からないですけど、見届けたいなと思います。打撃陣も少しずつ変わってきて、これからが楽しみです」と確かな手応えを口にした。（岡部直樹 / Naoki Okabe）