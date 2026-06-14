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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が、「【2026年6月】預金 金利ランキング ネット銀行編 （普通預金0.9%、1年モノ1.5%、6か月モノ2.0%）」と題した動画を公開した。動画では、2026年6月時点におけるネット銀行の預金金利を、普通預金、1年もの、1年未満の3つのカテゴリーに分けてランキング形式で解説。高い金利だけでなく、口座開設や預け入れの条件といった「使い勝手」を重視した選び方を提示している。



普通預金のランキングでは、1位のDanDanBANKが0.9%、2位のみんなの銀行が0.8%と高水準の金利を記録。しかし、多額の預け入れや有料会員登録が必要といった条件の厳しさを指摘した。実質的に条件がなく使い勝手が良い銀行として、あおぞら銀行（0.75%）や島根銀行のスマートフォン支店（0.70%）をピックアップ。「かなり利用勝手の良い普通預金」と評価している。また、auじぶん銀行も特定のステージを獲得することで0.65%の金利を得られるため、有力な選択肢として挙げられた。



1年もの定期預金については、新規ユーザー向けと既存ユーザー向けに分けて解説を展開。新規向けでは大和ネクスト銀行が1.5%で1位となったが、預け入れ金額が5000万円以上というハードルの高さを説明した。一方、既存ユーザー向けでは、きらやか銀行が1.4%でトップに。さらに、SBI新生銀行のトリプル円定期キャンペーンなども詳細に紹介され、条件を満たせば高水準の金利を享受できる点が強調された。



1年未満の短期定期預金では、イオン銀行の1ヶ月もの（3.0%）や、北陸銀行の3ヶ月もの（2.0%）などが上位にランクイン。大和ネクスト銀行の6ヶ月もの（2.0%）といった特別なキャンペーンを上手く活用することで、短期間でも効率よく利息を得られる仕組みを丁寧に解説している。



本動画は、単なる表面上の金利比較にとどまらず、適用条件の厳しさやキャンペーン期間を踏まえた実質的なメリットを浮き彫りにしている。これからネット銀行での資産管理を考えている読者にとって、自身のライフスタイルや資金力に最適な預け先を見つけるための強力な道しるべとなるだろう。