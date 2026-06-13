田原俊彦さんがセレモニアルピッチに登場

■楽天 8ー2 巨人（11日・楽天モバイル最強パーク）

歌手の田原俊彦さんが11日、楽天モバイル最強パークで行われた楽天-巨人の交流戦でセレモニアルピッチを務めた。豪快なワインドアップからノーバウンド投球を披露。65歳とは思えない躍動感に、ファンから「大スターは違うわ」「ナニコレ最高」と称賛が続いている。

田原さんは、TOSHIと綴られた背番号「104」の楽天ユニホームに白のパンツ姿でマウンドに登場。華麗なフォームから投じた一球は、ストライクゾーンからは少し逸れたがノーバウンドでミットに収まった。投球後には右足を高々と上げるハイキックを披露するなど、キレキレのパフォーマンスで観客を魅了。スタンドからは大きな拍手が送られた。

登板後、田原さんは球団を通して「実は人生初のセレモニアルピッチで緊張したけど、練習で銀次さんとキャッチボールを10分くらいして、久しぶりの野球がすごく楽しいなと思ったし、本番も良い球が投げられたので良かったかな」とコメント。「反省点としては100キロに届かなかったこと。チクショー！ 次の機会の目標にします」と、“再登板”にも意欲を見せた。

“大スター”のマウンド姿にファンは熱狂。SNS上には「65歳でこのスタイルはすごすぎる」「全力投球すぎる」「65歳でキレキレ＆キラキラ笑顔が素敵」「ほんとに65歳!? すごいわ」「始めから終わりまでトシちゃんのええとこしかつまってない」「65歳に見えない」「かっこよすぎるっ!!」などの声が届き、大役を務めた田原さんに虜になっていた。（Full-Count編集部）