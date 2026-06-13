福原愛、“初出し”近況トーク 妊娠中に専門学校へ「ついつい話過ぎちゃった…」
福原愛がきょう13日放送のカンテレ『おかべろ』（後2：28〜2：57 ※関西ローカル）に出演する。約3年ぶりの地上波番組出演で近況を語る。
【番組カット】昔から親交のある岡村隆史と和気あいあいトークを繰り広げた福原愛
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中。
日本の地上波出演が約3年ぶりとなる福原の近況を岡村、石田が掘り下げる。登場するやいなや「いろいろとお騒がせしてすみません…」と福原。すかさず岡村が「俺らは何にも騒いでない！全然大丈夫！」と言いながらも、「関西の番組っていろいろ聞かなあかんねん…」と早速ジャブを入れる。
岡村は福原が4歳の頃から番組で共演をしており、思い出話にも花が咲き感慨深い様子。一方で、やはり気になるのはここ数年、福原がどう過ごしていたか。思わず石田が「何でも答えてくださいますね！」と言うように、「引越しの時に暖房器具がなく、太陽光で暖をとっていた」「外に出ることに対しての恐怖…」「買い物は通販で」などエピソードを語る。
さらに、再婚した一般男性とのなれそめや結婚に至るまでを明かし、「そんなパターンあります？」と石田が驚く場面も。また、そんな結婚秘話に続き岡村も「俺、ずっとプロポーズの記憶が間違っててん！」と最近、妻からツッコまれた衝撃の事実を明かす。
続いて、話題はここ数年の間に福原が始めて新しいことついて。妊娠中にネイルの専門学校に通っていたと言い、一同を驚かせた。番組の最後には間寛平と村上ショージも参加し“おかべろ卓球スペシャルマッチ”を開催。福原の圧勝と思いきや…。
収録を終え、福原は「ついつい話過ぎちゃったのかなと思うぐらい、お二人があたたかく迎えてくださってとても楽しい時間でした！」と振り返った。約3年ぶりの地上波出演ということで、初公開となる話題が多かったのでは？とたずねると「ほとんどじゃないですかね（笑）再婚してからも初収録だったので…。夫の話とかもどこでもしたことがないですし、ネイルのことや近況も話したことないですし…」と話し、番組で自身の近況についてたっぷりと語ってくれた。最後に「久しぶりの収録で緊張しましたが、岡村さんと石田さんのあたたかいお人柄のおかげでリラックスして臨むことができ、とても楽しい収録となりました！あと、村上さんの（卓球の）フォームのきれいさを見てほしいです。きれいだなと思いながらずっと打ってました（笑）」と締めくくった。
【番組カット】昔から親交のある岡村隆史と和気あいあいトークを繰り広げた福原愛
とあるテレビ局近くのダイニングバーを舞台に、常連客のナインティナイン・岡村隆史と店主のNON STYLE・石田明、そしてアシスタントの田中友梨奈（カンテレアナウンサー）が、有名人から“ここだけ”の話を引き出すトークバラエティー。関西地区では土曜の午後に、関東地区では日曜深夜に放送中。
岡村は福原が4歳の頃から番組で共演をしており、思い出話にも花が咲き感慨深い様子。一方で、やはり気になるのはここ数年、福原がどう過ごしていたか。思わず石田が「何でも答えてくださいますね！」と言うように、「引越しの時に暖房器具がなく、太陽光で暖をとっていた」「外に出ることに対しての恐怖…」「買い物は通販で」などエピソードを語る。
さらに、再婚した一般男性とのなれそめや結婚に至るまでを明かし、「そんなパターンあります？」と石田が驚く場面も。また、そんな結婚秘話に続き岡村も「俺、ずっとプロポーズの記憶が間違っててん！」と最近、妻からツッコまれた衝撃の事実を明かす。
続いて、話題はここ数年の間に福原が始めて新しいことついて。妊娠中にネイルの専門学校に通っていたと言い、一同を驚かせた。番組の最後には間寛平と村上ショージも参加し“おかべろ卓球スペシャルマッチ”を開催。福原の圧勝と思いきや…。
収録を終え、福原は「ついつい話過ぎちゃったのかなと思うぐらい、お二人があたたかく迎えてくださってとても楽しい時間でした！」と振り返った。約3年ぶりの地上波出演ということで、初公開となる話題が多かったのでは？とたずねると「ほとんどじゃないですかね（笑）再婚してからも初収録だったので…。夫の話とかもどこでもしたことがないですし、ネイルのことや近況も話したことないですし…」と話し、番組で自身の近況についてたっぷりと語ってくれた。最後に「久しぶりの収録で緊張しましたが、岡村さんと石田さんのあたたかいお人柄のおかげでリラックスして臨むことができ、とても楽しい収録となりました！あと、村上さんの（卓球の）フォームのきれいさを見てほしいです。きれいだなと思いながらずっと打ってました（笑）」と締めくくった。