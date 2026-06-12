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「人間らしい扱いを受けた感じがしなかった」違法捜査で人生が一変…無実のアーティストが直面した誤認逮捕の現実

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

アーティストのなみちえさんは、ガーナ出身の父と日本生まれの母のもと、神奈川県で生まれた。



東京藝術大学を卒業後、音楽家、着ぐるみアーティストとして活動。

ライブや映像、SNSなどを通じて、独自の表現を発表してきた。



日本で生まれ、日本で育ち、日本を故郷だと信じていた。



しかし、2021年5月。

ライブ出演を控えていた東京・渋谷で、その日常は突然変わった。



なみちえさんは、立体駐車場で警視庁の警察官から職務質問を受けた。



車内にあったのは、合法なものとして流通していたCBD製品。

インフルエンサーとして活動していたなみちえさんのもとに、PR用として提供されたものだった。



しかし、現場の空気はすぐに変わっていく。



警察官は簡易検査を行う際、「下の色が青紫になったら陽性反応」と説明した。

だが、数分後に出た色は、呈色見本とは異なる、赤みのない「青」だった。



なみちえさんは現場で「これ紫なんですか」と問いかけた。

しかし警察官は、その色を「青紫」と判断。

なみちえさんは、大麻所持の疑いで現行犯逮捕された。



その後、なみちえさんは13日間にわたり勾留された。



尿検査は陰性。

それでも身体拘束は続いた。



東京地裁はその後、警察官の判断に厳しい見方を示した。



問題となったのは、呈色見本と異なる色を陽性と判断したことだけではない。

検査手順が正規のものとは異なっていた点も、判決で指摘された。



東京地裁は、なみちえさんの現行犯逮捕と、その後の留置を違法と認定。

東京都に慰謝料30万円と弁護士費用3万円、あわせて33万円などの支払いを命じた。



しかし、なみちえさんの闘いは、そこで終わらなかった。



現在も、呈色見本と異なる点を見過ごして勾留請求を行った検察官の判断、そしてその勾留請求を認めた裁判官の判断をめぐり、国家賠償請求訴訟が続いている。



その訴訟の中では、逮捕当日に行われた陰性の尿検査結果が、証拠として残されていないことも明らかになった。

ただ、その説明の真偽は、今も不明だ。



逮捕と勾留は、なみちえさんの仕事だけでなく、自分自身への感覚まで変えてしまった。



なみちえさんは、当時をこう振り返る。



「日本に守られていない。日本人として日本に守られていないんだなって思いました」



日本で生まれ、日本で育った。

それでも、法律に守られていないと感じた。



なみちえさんは、自身が受けた職務質問について、レーシャルプロファイリングの可能性も感じていると話す。



レーシャルプロファイリングとは、警察官が人種や肌の色、見た目、国籍などを理由に、特定の人物を捜査対象として扱うことを指す。



ただし、なみちえさんは今回の職務質問が差別によるものだったと断定しているわけではない。



「可能性があるということは伝えたい」



そう、慎重に言葉を選んでいる。



裁判に勝ったとしても、失われた時間は戻らない。



仕事は止まり、人との関係も変わった。

なみちえさんは、逮捕後の時間について「ほぼ鬱状態だった」と振り返る。



謝罪はない。

心の痛みも消えていない。



それでも、なみちえさんは裁判を続けている。

理由は、あの日、何が起きたのかを記録に残すためだ。



青を青と言うために、4年がかかった。



YouTubeチャンネル「日影のこえ」では、当時撮影された映像や裁判資料、本人へのインタビューをもとに、なみちえさんがこの4年間、何を失い、何を記録に残そうとしてきたのかに迫る。



あの日、青は青として扱われなかった。

その事実を、裁判所はどう判決に記すのか。



審理は、今も続いている。