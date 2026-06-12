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何年も放置した2階の物置部屋をどう片付ける？家族全員で取り組む整理収納サポートの全貌

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「Mirai / 片付けと収納で暮らしを変える。」が「【お片づけのプロ整理収納サポート】何年も放置された2階を家族で大改造｜パパも参加！プロと片付けて生まれ変わる空間」と題した動画を公開しました。今回は整理収納アドバイザーの安田みらいさん、池田志保さん、河原林はるかさんが、以前1階を片付けた「あいさん」のお宅の2階とガレージの大改造に挑む様子を紹介しています。



動画の冒頭では、今回はパパや子供たちも参加し、家族4人とプロ3人の総勢7人で作業を進めることが発表されました。2階の部屋は、1階で不要になったものをとりあえず運んでいたため、荷物が溢れて「全ての物置場」と化していました。何年も触れていない服が詰まったクローゼットや、昔使っていたダブルベッドが置かれた部屋など、プロたちが現状をヒアリングしながら問題点を確認していきます。



お片付け作業がスタートすると、プロのアドバイスのもと不要なものを徹底的に仕分けします。作業中には、保育園の連絡帳や子供の作品といった思い出の品が次々と登場し、残すか手放すかを決断していきます。「ばぁさんになったら泣くやつ」と、将来見返すための思い出グッズを仕分けるなど、和やかな雰囲気で作業が進められました。さらに、収納用品の配置を見直すレイアウトの相談も行い、空間を使いやすく整えていきます。



大量の不用品が出た2階とガレージは、家族とプロの協力によって徐々に片付いていきます。何年も放置されていた物置部屋をどう整理していくのか、片付けの手順やアイテムの仕分け方は、日々の整理整頓の参考になりそうです。次回公開されるアフターの様子も待ち遠しい内容となっています。