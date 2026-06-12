NEWS増田貴久「ハンパない障害を乗り越えてきた」 ナイナイ矢部の「どんなこと?」に“衝撃回答”
NEWS（小山慶一郎、加藤シゲアキ、増田貴久）とM!LK（佐野勇斗、塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、山中柔太朗、吉田仁人）が、11日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54）に出演。「NEWS vs M!LKアイドル対決」を行った。
【番組カット】M!LK・佐野勇斗と“ちゅー”しそうになる NEWS増田貴久
今回は、現在ゴチメンバーである増田率いるNEWSと、佐野率いるM!LKが、番組史上初の場外戦へ。NEWSとM!LKのメンバーが全員集合で、中岡創一（ロッチ）が立ち会いのもと、アイドルのプライドをかけた5番勝負に挑んだ。
NEWSはそれぞれがドラマやバラエティー番組でも活躍する結成23年のベテラングループ。M!LKは昨年、『紅白歌合戦』にも出場し、結成12年でノリにのっている。M!LKは5人、NEWSは3人のため、岡村隆史（ナインティナイン）がNEWSチームに加入。増田は「1個も負けないよ」、加藤は「経験値が違う」と意気込むのに対し、山中は「若さ、勢いで勝てるかな！」、塩崎は「僕ら基本息上がんないっすよ、若いんで」と応戦した。
1種目目の障害物リレーでは、司会の矢部浩之（ナインティナイン）が「M!LKは結成12年、いろんな障害物を芸能界でも乗り越えてきた」と紹介すると、増田は「でもね、（僕らも）厳しい障害も乗り越えてきた、僕らの経験…」とその経験を誇る。続けて岡村が「NEWSは特にな」とけしかけると、増田は「ハンパない障害を乗り越えてきた」と断言。矢部が「1つでいいから、どんなことあって？」と聞くと、増田は「6人減りました！」と勢いよく即答。スタジオは笑いに包まれた。
【番組カット】M!LK・佐野勇斗と“ちゅー”しそうになる NEWS増田貴久
今回は、現在ゴチメンバーである増田率いるNEWSと、佐野率いるM!LKが、番組史上初の場外戦へ。NEWSとM!LKのメンバーが全員集合で、中岡創一（ロッチ）が立ち会いのもと、アイドルのプライドをかけた5番勝負に挑んだ。
NEWSはそれぞれがドラマやバラエティー番組でも活躍する結成23年のベテラングループ。M!LKは昨年、『紅白歌合戦』にも出場し、結成12年でノリにのっている。M!LKは5人、NEWSは3人のため、岡村隆史（ナインティナイン）がNEWSチームに加入。増田は「1個も負けないよ」、加藤は「経験値が違う」と意気込むのに対し、山中は「若さ、勢いで勝てるかな！」、塩崎は「僕ら基本息上がんないっすよ、若いんで」と応戦した。