埼玉の小野寺隼人や森田凌雅ら4選手が契約満了に伴い退団へ

8日（月）、V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）の埼玉アザレアは、2025-26シーズンをもってセッターの小野寺隼人（25）と奥村竜樹（26）、 アウトサイドヒッターの森田凌雅（28）と寺岡良馬（26）の4選手が契約満了に伴い退団することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。

小野寺は仙台大学を卒業後、2023年に埼玉へ入団。在籍3季目となる2025-26シーズンは、Vリーグ男子のレギュラーシーズン（RS）全28試合でベンチ入りし、チームの司令塔として多くの試合に出場した。

奥村は東亜大学を卒業後、2023年に東京ヴェルディへ入団。2シーズン在籍した後、埼玉へ移籍した。2025-26シーズンはVリーグ男子のRS5試合でベンチ入りした。

森田は駒澤大学を卒業後、2021年に埼玉へ入団。在籍5季目となる2025-26シーズンは、Vリーグ男子のRS全28試合でベンチ入りし、合計365得点を挙げた。

寺岡は朝日大学を卒業後、2022年に埼玉へ入団。在籍4季目となる2025-26シーズンは、Vリーグ男子のRS1試合でベンチ入りした。

これまで埼玉は2025-26シーズンをもって7選手が退団、6選手が引退することを発表しており、今回の発表を含めると17選手がチームを去ることになった。