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元運送会社社長が明かす黒ナンバーの闇「とてもじゃないけどAmazonの料金だとやれない」経費地獄のリアル

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ひとり開業チャンネル / by Build’s」が、「【結論】軽貨物vsトラック社員、どっちがマシ？元運送会社社長が明かす「黒ナンバー経費地獄」のリアル」と題した動画を公開した。元運送会社経営者のゆる麻生さんがゲスト出演し、軽貨物ドライバーの過酷な実態や、自身の会社がAmazonの配送プログラムに参加して倒産に至った裏話を赤裸々に語った。



対談は、ゆる麻生さんの自己紹介からスタート。現在は広告トラックのドライバー、運送業向けアプリ開発、パソコン組み立て販売のトリプルワークをこなしていると明かし、MCの松原を驚かせた。その後、本題である運送業界の「闇」へと話題が切り替わる。



ゆる麻生さんは、個人事業主である軽貨物（黒ナンバー）ドライバーの実態について言及。「労働基準法の限界を突破できる」と語り、月100万円近く稼ぐ人がいる一方で、無茶な働き方による事故が激増していると指摘した。



さらに、自身が経営していた会社が参加していたAmazonのDSP（デリバリー・サービス・パートナー）プログラムの裏話も披露。社員を雇い、ルールを守って運営しようとした結果、事故の免責金や保険料の高騰、労働基準法に基づく休日の確保などでコストが膨れ上がり、倒産に至ったと告白。「とてもじゃないけどAmazonの料金だとやれない」と、社員雇用での限界を痛感した様子で振り返った。



また、個人事業主の場合、月50万円の運賃を得ても、車両リース代や保険料、燃料代などの経費を自己負担するため、手残りは「30万円前後」に減ってしまうという厳しい現実も説明。表面的な報酬額に惑わされず、経費をじっくり考える必要性を訴えた。



動画全体を通して、運送業界の厳しい現実と、個人事業主として働く際のリスクが浮き彫りとなった。現場のリアルを知るゆる麻生さんならではの視点が詰まった、これから運送業への参入を考える人にとって必見の内容となっている。