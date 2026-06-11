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この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

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YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【景色ヤバすぎ!!】海の近くで暮らせる屋上テラス付きワンルームを内見！」を紹介した。動画では、神奈川県藤沢市の湘南・鵠沼エリアに誕生した「新築オマケ付き波乗り系ワンルーム」の全容を解説している。



物件は海まで徒歩20分、自転車なら10分弱という好立地。真っ白な外壁に木目調のドアが並ぶ長屋スタイルで、海辺の暮らしに憧れる層に向けた工夫が随所に見られる。動画内では、特徴の異なる2つの部屋を順番に内見していく。



最初の部屋は、玄関を開けるとすぐに階段があり、登った先にいきなりベッドが配置されているという斬新な間取り。ベッドを中心とした超効率的なレイアウトとなっている。さらに室内の梯子を登ると、サンベッドやハンモックが備え付けられた屋上テラスが出現。江の島シーキャンドルを望む抜群の眺望に、「開放感がすごすぎるんじゃ」と感嘆の声を上げた。



続いて内見したもう一つの部屋は、1階にすべての生活空間がコンパクトにまとまった設計。こちらには芝生が敷かれた専用庭が完備されており、白い木目調のフェンスが湘南らしい雰囲気を演出している。テラスセットを置いてくつろげる、居心地の良さを追求した空間となっている。



サーフィンを楽しむ人はもちろん、海沿いの空気を感じながらゆったりと生活したい人にとっても魅力的な物件だ。湘南エリアの独特な空気感と、ライフスタイルに合わせた斬新な設計が見事に融合した、理想の海辺暮らしを想像させる内容となっている。