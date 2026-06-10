この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ヨドバシカメラマルチメディア梅田（大阪市北区）1階南東入口前で6月10日、無料試飲イベント「スターバックス コーヒークラフト キャラバン」が始まった。

ネスレ日本が3月1日に発売した「スターバックス コーヒークラフト」は、スターバックスブランドとして国内初となる濃縮飲料製品。好みの濃さに調整し、ミルクや水、シロップで多彩にアレンジするなど、自分流に“クラフト”して楽しめる。

同イベントでは、スターバックスの人気メニューでもある「アイス アメリカーノ」「アイス ラテ」「アイス キャラメル マキアート」3種と、各会場限定ビバレッジ1種の計4種類の中から1つを選び、自身でお気に入りの一杯を“クラフト”する体験を楽しめる。クラフトしたビバレッジを会場内のフォトスポットで撮影し、ハッシュタグを添えてその場でSNSに投稿した人には、オリジナルステッカーを進呈する企画も実施する。

初日は開催前から行列ができるなど、にぎわいを見せていた。

開催時間は10時～18時。6月12日まで。

大阪では、もりのみやキューズモールBASE 1Fセントラルスクエア前（6月13日～15日）、アリオ八尾 交通広場（6月16日～18日）、あべのHoop 1Fオープンエアプラザ（6月19日～21日）、三井ショッピングパーク ららぽーと和泉 2Fポケットパーク（6月22日～24日）、上本町YUFURA イベントスペース（6月25日～27日）など、計15カ所で開催される。

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