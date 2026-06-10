三菱重工業が、火力発電に使われるガスタービンの生産能力を、２０３０年度にも２４年度比で２倍に引き上げることがわかった。

ＡＩ（人工知能）の普及で多くの電力を消費するデータセンターの建設が相次ぐ中、ガスタービンの発注に供給が追いつかない状況が続いており、生産体制の強化を加速する。

出力や型が同じガスタービンをまとめて生産することで工程数を削減するなど、生産効率を高める。燃焼器など中核部品の設備増強も行うが、設備投資は最小限に抑え、将来的な市場の変化に柔軟に対応できるようにする。

三菱重工はこれまで、２８年度までに生産能力を２４年度比で３割以上増やす方針だった。この計画の達成にめどがたち、さらなる増産を目指すこととした。ガスタービン事業トップの由里雅則氏が読売新聞のインタビューで明らかにし、「安定して成長していける事業環境になっている」と述べた。

三菱重工は大型ガスタービン世界首位級で、２５年度には、前年度比４割増の３５台を受注。増産を急ぐが、２５年度末の受注残は７４台と、前年度末と比べて５割増えた。競合の米ＧＥベルノバや独シーメンス・エナジーも生産増強を進めている。