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「家計の味方」が「【SBI証券クレカ積立＋2%UP】Olive資産運用サービス、登録すべき？「500万円の円預金」の落とし穴も解説【PR】」を公開した。三井住友銀行とSBIグループが新たに提供を開始した「Olive資産運用サービス」のメリットとデメリットについて、具体的な数値を交えて解説している。



「Olive資産運用サービス」は、三井住友銀行の円普通預金残高とSBI証券の残高を合わせた「Olive残高」に応じて特典が受けられる無料のコンサルティングサービスである。動画では、条件達成により年会費33,000円の「Oliveプラチナプリファード」や99,000円の「Olive Infinite」が無料になる点と、SBI証券でのクレカ積立時の還元率が最大プラス2%アップする点を大きなメリットとして紹介している。



一方で、動画は特典を受けるための条件に潜む「落とし穴」を鋭く指摘する。年会費無料などの恩恵を受けるには、基本的に「三井住友銀行の円普通預金残高500万円以上」という条件を満たす必要がある。しかし、三井住友銀行の預金金利は年0.3%であり、年0.8%の高金利銀行に預けた場合と比較すると、500万円を1年間預けた場合の税引き後利息差は約19,922円のマイナスになると検証した。



さらに、もう一つのデメリットとして「手数料の高い金融商品の営業連絡が届く可能性がある」と解説。コンサルの利用自体は完全に任意であり「営業が来ても断ればOK」としつつも、インデックス投資を主軸とするユーザーには不要な勧誘となるリスクを挙げている。



動画の結論として、Olive残高が3,000万円未満の場合は「高金利銀行に預けた方がお得」と断言。年会費無料の大きな恩恵を受けられる富裕層以外にとっては、かえって金利差による損をする可能性があることを明らかにし、サービスの本質を理解するための重要な知識を提示して締めくくられた。