ニッチェ江上、ダイエット中に爆食ロケ「この日ばかりはチートデイ」
お笑いコンビ・ニッチェの江上敬子が８日までにオフィシャルブログを更新。ダイエット中に“爆食ロケ”をしたことを明かした。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。また、５月１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言している。
６日、「爆食！！」と題してブログを更新すると「またまたお久しぶりの更新です、、」と切り出し、娘について「お風呂上がりにタオルを髪に巻いた私の姿を見て、マネしたいと」と自身の真似をする様子を写真で公開。「キャワですね」とメロメロの様子。
続けて、息子がパンに目玉焼きをのせて幸せそうに食べている姿も披露し「キャワですね」と愛情たっぷりにつづった。
最後は、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）のロケでお笑いコンビ・レインボーと共演したことを明かし「爆食ロケしてきました！！！！」と報告。「ダイエットしてますが、 この日ばかりはチートデイだと思って、めちゃくちゃ食べてしまった、、」と告白し、「２組の爆食ぶりをぜひご覧あれ」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「とっちゃんとさっちゃんかわいいね」「とっちゃんさっちゃんすっかり大きくなりお子さんの成長の早さに驚き」「レインボーさん達明るく笑顔が素敵なお二人」「わたしもダイエッターです！」「ロケだから仕方ないですよ」「今ちょうどブランチ見てます！」「爆食拝見しました」「どのお店も美味しそうでしたね」などの声が寄せられている。
江上のブログは、20年９月に誕生した長男“とっちゃん”、22年10月に誕生した長女“さっちゃん”の成長の記録や、おいしそうな手料理、仕事の様子などをつづっている。また、５月１日に更新したブログにて「ここ６年間での最高体重をたたき出しましたので、今日からダイエットすることを誓います」と宣言している。
続けて、息子がパンに目玉焼きをのせて幸せそうに食べている姿も披露し「キャワですね」と愛情たっぷりにつづった。
最後は、情報バラエティ番組『王様のブランチ』（TBS系）のロケでお笑いコンビ・レインボーと共演したことを明かし「爆食ロケしてきました！！！！」と報告。「ダイエットしてますが、 この日ばかりはチートデイだと思って、めちゃくちゃ食べてしまった、、」と告白し、「２組の爆食ぶりをぜひご覧あれ」と呼びかけ、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「とっちゃんとさっちゃんかわいいね」「とっちゃんさっちゃんすっかり大きくなりお子さんの成長の早さに驚き」「レインボーさん達明るく笑顔が素敵なお二人」「わたしもダイエッターです！」「ロケだから仕方ないですよ」「今ちょうどブランチ見てます！」「爆食拝見しました」「どのお店も美味しそうでしたね」などの声が寄せられている。