HOME、新章の幕開けを告げる2026年第1弾シングル「Deja Vu Slider」を配信リリース決定
沖縄出身3人組のHOMEが6月24日、新たなフェーズの幕開けを告げる2026年第1弾シングル「Deja Vu Slider」を配信リリースすることが発表となった。
シングル「Deja Vu Slider」は、メインのソングライティングを担うshunta higa(G)のルーツであるPrefab Sproutへのオマージュをベースに、ソフィスティケートされたポップネスを追求したもの。そこにo-png(DJ / Trackmaker)の浮遊感あふれるシンセが共存し、爽快感の中に切なさを併せ持つモダンポップを完成させた。また、seigetsu(Vo)の透明感のある歌声によって、哲学性とキャッチーさを併せ持つ造語“Deja Vu Slider”というフレーズが象徴的なキーワードとして響く仕上がりだ。
特筆すべきは、セルフプロデュースを貫いてきた彼らが、初の外部プロデューサーとして韓国インディーシーンの異才JNKYRD (HYUKOH、RM、Balming Tiger等を手がける)を迎えたこと。HOMEの音楽性に共感したJNKYRDによるアレンジが、彼らのポップネスに新たなエッセンスを吹き込み、楽曲の世界観を拡張している。なお、ミックスエンジニアにはNewJeans、Mura Masa、Nia Archivesらを手がけるNathan Boddy、マスタリングエンジニアにはThe Weeknd、FKA twigs、The Killersらの作品を手がけるJoe LaPortaが参画。世界基準の布陣で制作された意欲作として届けられる。
ジャケットのアートワークなどデザインは今回もメンバーのo-pngが担当。絡まり合う人生のしがらみを“ネジ”にたとえ、本作を通じて新たなフェーズへ進もうとするバンドの現在地を表現している。さらに、このリリース発表にあわせて、最新アーティスト写真も公開となった。こちらはDon ToliverやTohjiの作品を撮影してきたイスラエル人カメラマン・IDAN BARAZANIが手がけ、スタイリングを藤井風やブランデー戦記などでも知られる島田辰哉が担当した。
■2026年第1弾シングル「Deja Vu Slider」
2026年6月24日(水)配信開始
配信リンク：https://orcd.co/home_dejavuslider
Format : Digital Only
Label : superpop
▼Tracklist
1.Deja Vu Slider
■＜HOME presents No Eyebrow Friends＞
8月16日(日) 沖縄・桜坂セントラル
open16:00 / start16:30
LIVE：HOME、Skaai、HUGO (from Taiwan)、HELL型
DJ：EijiHarrison、Pill Park、Sorano Tamanaha
▼チケット
前売：4500円+1D
U-22：3000円+1D
・e+：https://eplus.jp/sf/word/0000156961
・チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/home-band/
※未就学児入場不可、小学生以上チケット必要
※U-22チケットは、入場時身分証の提示必須
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