【一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE】 11月 発売予定 価格：1回900円

BANDAI SPIRITSは、キャラクターくじ「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」を11月に発売することを発表した。価格は1回900円。「一番くじONLINE」などで販売を予定している。

本製品は、アニメ「機動戦士ガンダム」に注目したくじとなっており、A賞には「ザクII」、B賞には「ザクII（黒い三連星）」、ラストワン賞には「シャア専用ザクII」のBUSTISANフィギュアがラインナップしているほか、C賞には「ララァ・スン」のMASTERLISEフィギュア、E賞には「ザクヘッドマグネット」が用意されている。

今回「一番くじ」の公式サイト「一番くじ倶楽部」にて本製品の商品ページを公開しており、3種のザクIIの胸像フィギュアや、ララァのフィギュア、様々なザクのマグネットなどを確認することができる。

「一番くじ 機動戦士ガンダム UNIVERSAL CENTURY SAGA INTERLUDE」

【ラインナップ】

A賞 ザクII BUSTISAN

B賞 ザクII（黒い三連星） BUSTISAN

C賞 ララァ・スン MASTERLISE

E賞 ザクヘッドマグネット

ラストワン賞 シャア専用ザクII BUSTISAN

A賞 ザクII BUSTISAN B賞 ザクII（黒い三連星） BUSTISAN C賞 ララァ・スン MASTERLISE D賞 ？？？ E賞 ザクヘッドマグネット F賞 ？？？ G賞 ？？？ I賞 ？？？ ラストワン賞 シャア専用ザクII BUSTISAN種類：全1種 サイズ：約160mm種類：全1種 サイズ：約160mm種類：全1種 サイズ：約220mm種類：全4種（選べない） サイズ：約50mmサイズ：約160mm

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