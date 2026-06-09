20代女性「年上が好き」→「俺イケるかも」40代男性が“おぢアタック”してしまうワケ。自分の短所が“致命的”だと気づかない
―［ゼロ恋愛 〜経験値ゼロから学ぶ恋愛講座〜／堺屋大地］―
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
◆なんで私らと「ガチ恋できるかも」って思っちゃうの？
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回は港区女子・アリスさん（仮名・女性・23歳）からの素朴な疑問にお答えしたいと思います。アリスさんは港区某所の会員制ラウンジに勤めるラウンジ嬢です。
「シンプルに不思議なんですけど、私たちみたいな20代と本気で付き合えると思ってるおぢさんが一定数いるのはなんでなんですかね？
10歳差ぐらいまでならギリ理解できるんですけど、40代の男の人が20代の子を口説くとなると確実に十何歳かは離れてて、ヘタしたら25歳以上違うこともあるわけじゃないですか。倍以上の年齢差ってこともあるわけですよ。
普通に考えて、私らから見て恋愛対象になるわけないのに、なんでガチ恋できるかもって思っちゃうんでしょうか？」（アリスさん）
アリスさんの疑問は、昨今なにかと話題になっている「おぢアタック」をする男性心理ということでしょう。
その心理の構造を理解してもらうため、40代男性が抱える原因を解説していきます。
◆年齢歳というマイナスファクターの見積もりが“甘い”
恋愛・結婚において年収が高いことや社会的地位が高いことは大きなアドバンテージ。そしてアリスさんが港区界隈で出会う40代男性は、一般的な20代・30代男性よりもそういった収入・地位のスペックが高いでしょう。
もちろん40代男性たちも、20代女性から見たら年齢が離れすぎていることがマイナスファクターであることはわかっています。しかし、収入・地位のプラスファクターで補えると考えている人も少なくないのです。
ビジュアル面で言えば20代のイケメン男子に勝てるわけがないことは重々承知しているものの、そのイケメンは若いだけでまだ“何者”にもなれておらず、収入も低いかもしれない。
それに対して40代男性は立派な肩書きとカネがある、さらに豊富な人生経験やインテリジェンスな会話なども若い男に差を付けるストロングポイントになる。――そう自負しているタイプは「20代の男にも俺なら対抗できる」と勘違いしてしまうのです。
おそらく歳の差がありすぎるというマイナスファクターの見積もりが“甘い”のでしょう。
20代女性から見て、仮に高い収入を得ていることが＋10点、立派な肩書きがあることが＋10点だとしても、年齢差が15〜25歳あることが−50点相当の大幅減点であるという事実に気付いていないということです。
ほとんどどうやっても覆せないほどの減点対象である年齢差を、ほかの加点要素でリカバリーできると思い込んでしまっていることが、理由のひとつというわけです。
◆20代女性の「年上が好き」発言への“解像度”が低い
ちなみに、年齢差が開きすぎていることが恋愛・婚活市場においての市場価値を激減させることに気付いていないわけですが、その原因についても説明しておきましょう。
こんにちは、恋愛コラムニスト・恋愛カウンセラーの堺屋大地です。
筆者はLINE公式サービスにて計1万件以上のチャット恋愛相談を受けてきました。また知人経由で対面の相談を受けることも多く、性別・年齢問わずさまざまな方の恋のお悩みをうかがい、知見を深めているのです。
2020年国勢調査によれば、日本人の「生涯未婚率」（50歳時の未婚割合）は年々上昇しており、女性は17.8％、男性に至っては28.3％にも及びます。そんななかで、恋愛がうまくいかないという方々にも筆者の知見が少しでも役に立てばなによりです。
※この記事は本人の許可を得て掲載しています。ただし、プライバシー保護のため実際のエピソードから一部変更しています。
今回は港区女子・アリスさん（仮名・女性・23歳）からの素朴な疑問にお答えしたいと思います。アリスさんは港区某所の会員制ラウンジに勤めるラウンジ嬢です。
「シンプルに不思議なんですけど、私たちみたいな20代と本気で付き合えると思ってるおぢさんが一定数いるのはなんでなんですかね？
10歳差ぐらいまでならギリ理解できるんですけど、40代の男の人が20代の子を口説くとなると確実に十何歳かは離れてて、ヘタしたら25歳以上違うこともあるわけじゃないですか。倍以上の年齢差ってこともあるわけですよ。
普通に考えて、私らから見て恋愛対象になるわけないのに、なんでガチ恋できるかもって思っちゃうんでしょうか？」（アリスさん）
アリスさんの疑問は、昨今なにかと話題になっている「おぢアタック」をする男性心理ということでしょう。
その心理の構造を理解してもらうため、40代男性が抱える原因を解説していきます。
◆年齢歳というマイナスファクターの見積もりが“甘い”
恋愛・結婚において年収が高いことや社会的地位が高いことは大きなアドバンテージ。そしてアリスさんが港区界隈で出会う40代男性は、一般的な20代・30代男性よりもそういった収入・地位のスペックが高いでしょう。
もちろん40代男性たちも、20代女性から見たら年齢が離れすぎていることがマイナスファクターであることはわかっています。しかし、収入・地位のプラスファクターで補えると考えている人も少なくないのです。
ビジュアル面で言えば20代のイケメン男子に勝てるわけがないことは重々承知しているものの、そのイケメンは若いだけでまだ“何者”にもなれておらず、収入も低いかもしれない。
それに対して40代男性は立派な肩書きとカネがある、さらに豊富な人生経験やインテリジェンスな会話なども若い男に差を付けるストロングポイントになる。――そう自負しているタイプは「20代の男にも俺なら対抗できる」と勘違いしてしまうのです。
おそらく歳の差がありすぎるというマイナスファクターの見積もりが“甘い”のでしょう。
20代女性から見て、仮に高い収入を得ていることが＋10点、立派な肩書きがあることが＋10点だとしても、年齢差が15〜25歳あることが−50点相当の大幅減点であるという事実に気付いていないということです。
ほとんどどうやっても覆せないほどの減点対象である年齢差を、ほかの加点要素でリカバリーできると思い込んでしまっていることが、理由のひとつというわけです。
◆20代女性の「年上が好き」発言への“解像度”が低い
ちなみに、年齢差が開きすぎていることが恋愛・婚活市場においての市場価値を激減させることに気付いていないわけですが、その原因についても説明しておきましょう。