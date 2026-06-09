ペン感覚で直感操作！充電式のペン型ワイヤレスマウス
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ペンを握るような自然な感覚で操作でき、手首への負担を軽減する充電式のワイヤレスマウスである「ペンマウス（400-MAWB231）」を発売した。
■まるで本物のペン！手首に優しい新感覚デザイン
一般的なマウスとは異なり、ペンを握るような自然な角度で操作できるため、手首や腕への負担を大幅に軽減する。長時間のパソコン作業でも疲れにくく、狭いデスクスペースでも快適にカーソルを動かすことが可能だ。直感的な操作が求められるシーンで大活躍する。
■機器に合わせて選べる2つのワイヤレス接続
Bluetooth5.1と、付属のUSBレシーバーを使用した2.4GHzワイヤレス接続の両方に対応している。パソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンなど、多様なデバイスで利用可能だ。Type-C変換アダプタも付属しているため、最新のType-Cポートしか持たない機器にもスムーズに接続できる。
■作業効率をアップする充実のボタン機能
スリムなペン型ボディの中に、左右のクリックボタンやスクロールホイールに加え、Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンを搭載している。また、カーソルの移動速度を800、1200、1600カウントの3段階で切り替えられるボタンも備えており、作業内容に合わせて最適な操作感を選べる。
■電池交換の手間がいらないUSB Type-C充電式
乾電池を必要としない充電式バッテリーを内蔵している。付属のケーブルを使ってUSB Type-Cポートから手軽に充電でき、一度の満充電で約4.5ヶ月間も使用できる長寿命設計。外出先での突然の電池切れの心配が少なく、ランニングコストも抑えられるため、経済的かつ環境にも優しいマウスだ。
■持ち運びに便利な超軽量ボディとクリップ付き
本体重量はわずか約25g、長さも約14cmと非常にコンパクト。胸ポケットやノート、タブレットケースなどにサッと挟んで持ち運べる便利なクリップが付いているため、移動中の紛失を防ぐ。外出先や会議室への持ち込みもスマートに行え、いつでもどこでも快適な作業環境を作り出すことができる。
■手首への負担を軽減する充電式のワイヤレスマウスである「ペンマウス（400-MAWB231）」
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■機器に合わせて選べる2つのワイヤレス接続
Bluetooth5.1と、付属のUSBレシーバーを使用した2.4GHzワイヤレス接続の両方に対応している。パソコンはもちろん、タブレットやスマートフォンなど、多様なデバイスで利用可能だ。Type-C変換アダプタも付属しているため、最新のType-Cポートしか持たない機器にもスムーズに接続できる。
■作業効率をアップする充実のボタン機能
スリムなペン型ボディの中に、左右のクリックボタンやスクロールホイールに加え、Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンを搭載している。また、カーソルの移動速度を800、1200、1600カウントの3段階で切り替えられるボタンも備えており、作業内容に合わせて最適な操作感を選べる。
■電池交換の手間がいらないUSB Type-C充電式
乾電池を必要としない充電式バッテリーを内蔵している。付属のケーブルを使ってUSB Type-Cポートから手軽に充電でき、一度の満充電で約4.5ヶ月間も使用できる長寿命設計。外出先での突然の電池切れの心配が少なく、ランニングコストも抑えられるため、経済的かつ環境にも優しいマウスだ。
■持ち運びに便利な超軽量ボディとクリップ付き
本体重量はわずか約25g、長さも約14cmと非常にコンパクト。胸ポケットやノート、タブレットケースなどにサッと挟んで持ち運べる便利なクリップが付いているため、移動中の紛失を防ぐ。外出先や会議室への持ち込みもスマートに行え、いつでもどこでも快適な作業環境を作り出すことができる。
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