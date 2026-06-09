この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が、「【悲報】エポスカードの電子マネーチャージが8月からポイント付与対象外！それでも私が使い続けるたった2つの理由」と題した動画を公開した。
動画では、エポスカードが電子マネーチャージへのポイント付与を終了する背景と、それでも同カードを使い続けるべき2つの明確な理由について解説している。

エポスカードは、2026年8月利用分から各種電子マネーやプリペイドカードへのチャージに対するポイント付与を対象外とすることを発表した。
対象にはモバイルSuicaやモバイルPASMO、楽天Edy、au PAYなどが含まれる。

これまで200円につき1ポイント（0.5%還元）が貯まっていたため、利用者にとっては大きな痛手となる。
この変更の背景には、クレジットカード業界全体で電子マネーチャージに対するポイント付与を廃止、あるいは還元率を引き下げるトレンドがあるという。
カード会社にとって、電子マネーへのチャージは手数料収入がほとんど入らず、赤字になりやすい決済であることが主な要因だ。

しかし、動画ではエポスカード、特にゴールドランク以上のカードを今後も使い続けるべき理由として2つのポイントが挙げられている。
1つ目は、「選べるポイントアップショップ」を利用することで、水道光熱費などの公共料金を通常の2倍である1.0%還元のまま維持できる点だ。
他社カードが公共料金の還元率を下げる傾向にある中で、この特典は依然として強力である。

2つ目は、電子マネーへのチャージがポイント付与の対象外になっても、年間ボーナスポイントの選考基準となる「年間ご利用金額」には引き続き加算される点だ。
エポスゴールド以上のカードでは、年間100万円の利用で1万ポイントが付与されるため、実質的な還元率をさらに1.0%押し上げることができる。
加えて、tsumiki証券でのクレカ積立投資の金額も年間利用額に加算されるという、他社にはない「最強の仕様」も備えている。

チャージに対する直接的なポイント付与が廃止されても、年間利用額に応じたボーナスポイントの獲得ハードルは依然として低い。
動画では「慌てて他のカードに乗り換えるのはちょっと待った方がいい」と見解を述べており、冷静にカードの強みを見極めて活用することが重要だと結論づけている。

詳細なルール変更については、動画概要欄に記載のURLで確認してみてほしい。

【投稿者紹介】
・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」
これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。
「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。
Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。

・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」
http://www.youtube.com/@gold-card-mania
・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」
https://gold-card-mania.com/

YouTubeの動画内容

00:16

エポスカードの電子マネーチャージがポイント付与対象外に
06:45

エポスカードを使い続ける理由1：公共料金の高還元
08:37

エポスカードを使い続ける理由2：年間ボーナスポイントの集計対象
11:04

tsumiki証券でのクレカ積立投資も集計対象に
15:57

まとめ

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