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YouTubeチャンネル「ゴールドカードマニアチャンネル」が、「【悲報】エポスカードの電子マネーチャージが8月からポイント付与対象外！それでも私が使い続けるたった2つの理由」と題した動画を公開した。

動画では、エポスカードが電子マネーチャージへのポイント付与を終了する背景と、それでも同カードを使い続けるべき2つの明確な理由について解説している。



エポスカードは、2026年8月利用分から各種電子マネーやプリペイドカードへのチャージに対するポイント付与を対象外とすることを発表した。

対象にはモバイルSuicaやモバイルPASMO、楽天Edy、au PAYなどが含まれる。



これまで200円につき1ポイント（0.5%還元）が貯まっていたため、利用者にとっては大きな痛手となる。

この変更の背景には、クレジットカード業界全体で電子マネーチャージに対するポイント付与を廃止、あるいは還元率を引き下げるトレンドがあるという。

カード会社にとって、電子マネーへのチャージは手数料収入がほとんど入らず、赤字になりやすい決済であることが主な要因だ。



しかし、動画ではエポスカード、特にゴールドランク以上のカードを今後も使い続けるべき理由として2つのポイントが挙げられている。

1つ目は、「選べるポイントアップショップ」を利用することで、水道光熱費などの公共料金を通常の2倍である1.0%還元のまま維持できる点だ。

他社カードが公共料金の還元率を下げる傾向にある中で、この特典は依然として強力である。



2つ目は、電子マネーへのチャージがポイント付与の対象外になっても、年間ボーナスポイントの選考基準となる「年間ご利用金額」には引き続き加算される点だ。

エポスゴールド以上のカードでは、年間100万円の利用で1万ポイントが付与されるため、実質的な還元率をさらに1.0%押し上げることができる。

加えて、tsumiki証券でのクレカ積立投資の金額も年間利用額に加算されるという、他社にはない「最強の仕様」も備えている。



チャージに対する直接的なポイント付与が廃止されても、年間利用額に応じたボーナスポイントの獲得ハードルは依然として低い。

動画では「慌てて他のカードに乗り換えるのはちょっと待った方がいい」と見解を述べており、冷静にカードの強みを見極めて活用することが重要だと結論づけている。



詳細なルール変更については、動画概要欄に記載のURLで確認してみてほしい。



【投稿者紹介】

・名前「タイジュ＠ゴールドカードマニア」

これまでに40枚以上のクレジットカードを発行し、年会費無料のものを中心に10枚以上のゴールドカードを発行。

「誰か1人にでも”役に立った”」と思ってもらえる情報発信を目指して活動中。

Youtubeチャンネルの他に、ウェブサイト「ゴールドカードマニア」も運営中。



・Youtubeチャンネル「ゴールドカードマニアch」

http://www.youtube.com/@gold-card-mania

・ウェブサイト「ゴールドカードマニア」

https://gold-card-mania.com/