Dell AW2726DM

Amazonにて、Dellのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで。

期間中、26.5インチQD-OLEDゲーミングモニター「AW2726DM」と34インチWQHD曲面ゲーミングモニター「AW3425DWM-A」がお買い得になっている。

期間中は、 なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Dell AW2726DM

本製品は、240Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を備えたゲーミングモニター。QHD解像度（2,560×1,440）が生み出す鮮明な映像とQD-OLEDテクノロジーによる鮮やかな色彩と動きを体験できる。

また、DCI-P3 99%の色域カバー率と無限のコントラスト比により、豊かな色彩と真の黒を実現。AMD FreeSync PremiumとVESA AdaptiveSyncが、最新のどのGPUを使用しても、映像のズレやカクつきのないゲーミングを実現する。

【Amazon.co.jp限定】Dell AW3425DWM-A

WQHD解像度と1500Rの曲面を採用した34インチウルトラワイドパネルを搭載。180Hzのリフレッシュレート、1ミリ秒(GtG)の応答速度、AMD FreeSync Premium、VESA AdaptiveSyncテクノロジーでゲームに没頭できる。