【Amazonセール】Dellの26.5インチQD-OLEDゲーミングモニター「Alienware」などがお買い得
【Amazon：Dellゲーミングモニター「Alienware」シリーズ セール】 セール期間：6月9日0時～6月22日23時59分
Dell AW2726DM
Amazonにて、Dellのゲーミングモニター「Alienware」シリーズがセール価格で販売されている。セール期間は6月22日23時59分まで。
期間中、26.5インチQD-OLEDゲーミングモニター「AW2726DM」と34インチWQHD曲面ゲーミングモニター「AW3425DWM-A」がお買い得になっている。
期間中は、 なお、セール品の売り切れなどにより、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
Dell AW2726DM
本製品は、240Hzのリフレッシュレートと0.03msの応答速度を備えたゲーミングモニター。QHD解像度（2,560×1,440）が生み出す鮮明な映像とQD-OLEDテクノロジーによる鮮やかな色彩と動きを体験できる。
また、DCI-P3 99%の色域カバー率と無限のコントラスト比により、豊かな色彩と真の黒を実現。AMD FreeSync PremiumとVESA AdaptiveSyncが、最新のどのGPUを使用しても、映像のズレやカクつきのないゲーミングを実現する。
【Amazon.co.jp限定】Dell AW3425DWM-A
WQHD解像度と1500Rの曲面を採用した34インチウルトラワイドパネルを搭載。180Hzのリフレッシュレート、1ミリ秒(GtG)の応答速度、AMD FreeSync Premium、VESA AdaptiveSyncテクノロジーでゲームに没頭できる。