【パペットスンスン】かわいいインテリアミニフィギュアが100円ショップに登場！
『Seria』をはじめとする100円ショップにて、『パペットスンスン』のエイコーオリジナル商品「インテリアミニフィギュア」が発売される。
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんな『パペットスンスン』のミニフィギュアが登場。
ラインナップは、スンスンが2種、ノンノンとゾンゾンが各1種の全4種類。
みんなかわいくお座りのポーズで、全長約4〜5センチの大きさなので、デスク周りに飾れば癒されること間違いなし！
全員揃えてかわいく飾っちゃおう。
＞＞＞パペットスンスン インテリアミニフィギュアをチェック！（写真2点）
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
そんな『パペットスンスン』のミニフィギュアが登場。
ラインナップは、スンスンが2種、ノンノンとゾンゾンが各1種の全4種類。
みんなかわいくお座りのポーズで、全長約4〜5センチの大きさなので、デスク周りに飾れば癒されること間違いなし！
全員揃えてかわいく飾っちゃおう。
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（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
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