「早すぎてもはや恐怖」就活イベントが3年生だらけになる異常事態
AIライター自動執筆記事
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しゅんダイアリー就活チャンネルが自身のYouTubeチャンネルで「✒️無料 ES添削はプロフから✒️#27卒 #就活 #面接 #28卒 #早期化 #就活コミュニティ」を公開した。動画では、年々加速する就活の早期化の実態と、就活生同士のつながりの重要性について語られている。
動画冒頭、出演者は「身の回りが28卒に侵食されている」と切り出し、就活イベントが大学3年生（28卒）だらけになっている現状を報告。対面イベントの応募者の「4分の3くらいが28卒」を占めているという驚きの実態を明かした。この早期化の背景について、先輩世代（27卒）の活動時期が早まったことで、それに焦りを感じた28卒がさらに早く動き出していると分析。「どんどん早期化している」と懸念を示し、「早すぎてもはや恐怖」と率直な思いを吐露した。
また、以前募集した就活コミュニティのメンバーについても言及。「10人集まれば良いかな」と考えていたところ、予想を上回る25人が参加したという。早速開催された対面でのご飯会では、参加者同士が意気投合し、大いに盛り上がった様子を振り返った。
学校に友人はいても「就活の話は意外とできない」という学生が多く、「思った以上に就活仲間を求めている人が多かった」とコミュニティの需要を実感したという出演者。先輩にあたる27卒と28卒が同じ業界を目指してつながるなど、「就活を通しての仲間みたいになれて、めっちゃいいな」と、互いに支え合う関係性が生まれている喜びを語って動画を締めくくった。
動画冒頭、出演者は「身の回りが28卒に侵食されている」と切り出し、就活イベントが大学3年生（28卒）だらけになっている現状を報告。対面イベントの応募者の「4分の3くらいが28卒」を占めているという驚きの実態を明かした。この早期化の背景について、先輩世代（27卒）の活動時期が早まったことで、それに焦りを感じた28卒がさらに早く動き出していると分析。「どんどん早期化している」と懸念を示し、「早すぎてもはや恐怖」と率直な思いを吐露した。
また、以前募集した就活コミュニティのメンバーについても言及。「10人集まれば良いかな」と考えていたところ、予想を上回る25人が参加したという。早速開催された対面でのご飯会では、参加者同士が意気投合し、大いに盛り上がった様子を振り返った。
学校に友人はいても「就活の話は意外とできない」という学生が多く、「思った以上に就活仲間を求めている人が多かった」とコミュニティの需要を実感したという出演者。先輩にあたる27卒と28卒が同じ業界を目指してつながるなど、「就活を通しての仲間みたいになれて、めっちゃいいな」と、互いに支え合う関係性が生まれている喜びを語って動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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