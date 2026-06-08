タレントのマツコ・デラックス（53）が8日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、体にまつわる秘密を明かした。

番組グッズとして、MCのフリーアナウンサー垣花正の顔をモチーフにしたシーサーの作成を提案する中、マツコは「昔、腸内菌を全部、調べてもらったことがあるのよ。どんなのが入っているか」と話題を転換。「家畜にしか入っていない菌が見つかったのよ」と打ち明け、驚かせた。

「たぶん、うちの親が若かったころ、近くに牛舎とかがあって、そこで奇跡的に日本語を話す牛が生まれたんだと思う。育てたら、こんな形になったんだと思う」。ジョークをまじえて語った。

また「転生っていうか、牛が徐々に人間に変わったんだと思う。あるいは牛が人間を産んだのかもしれない」と、数々の推測を口に。「とにかく、家畜にしかない菌が見つかったのは事実」と断言していた。

ダブルMCの大島由香里は「その菌、何ですか？」と興味津々に質問。マツコは「もしかしたら、私が痩せない理由はそれかもしれないって。家畜って太らせなければいけないじゃない。こんなにいく？人間」と答えていた。