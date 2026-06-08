タレントでモデルの佐藤栞里（35）が8日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜前8・30）に出演。ゲストとの秘話を明かした。

この日のゲストは佐藤が大の仲良しだというフリーアナウンサーの川田裕美（42）。仲良くなったきっかけやプライベートでの交流などを、まるで女子会のようにトークした。

川田は「栞里ちゃんのピンチ救ったことある」といい「一緒に家で遊んでたら急に“痛い痛い痛い！”ってなって。冷や汗だらだらでしゃがみ込んで動けないっていう状態になって」と、川田の自宅に遊びに来ていた佐藤が、激しい腹痛で倒れてしまったと告白。「これは一大事だと思って。一瞬救急車と迷って。でも病院が凄く近かったので、私の車で運転して」夜間救急診療に運んだことを明かした。

このエピソードに佐藤は「凄い！裕美は凄い！」と、当時の川田の対応を回顧。川田の夫が救急車を呼ぶか慌てる中、川田が「今すぐ電話して！電話して救急車なのか連れて行くのかどっちか判断しよう」と指示を出していたと振り返り「迅速。全部やってくれて」と感謝した。

川田が「結局ね、大丈夫だったんだよね」と振ると、佐藤は「大丈夫。尿管結石」とサラリと明かした。