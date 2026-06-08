レンズの夢は夜開く【さあ、カメラをはじめよう 2026 CAMERA STYLE】

【さあ、カメラをはじめよう 2026 CAMERA STYLE】

レンズが交換できるカメラを買ったなら、最初に付属する1本だけで終わるのはモッタイナイ！ 買うと世界が広がる犖沈派レンズ〞10本を一挙にご紹介。

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レンズを交換する目的は「もっと遠くを撮りたい」「もっと広く撮りたい」から始まるだろう。しかし、ここでは犹る楽しさ〞を高めるレンズ選びを提案したい。

例えば魚眼レンズは、気象観測で雲の量を測定するのに使われる科学的な側面もあれば、独特の歪みを生かして、動物の“鼻デカ写真”を撮るのも人気だ。古来さまざまな用途に向けて生み出されてきたレンズを、自分の絵筆として使いこなし、一歩踏み込んだ写真表現に取り入れる。これこそがレンズ選びの楽しさなのだ。

また、ひとくちに「写る」といっても、砂の一粒まで克明に描き出すようなシャープなものもあれば、その場のムードをすくい取るソフトな写りのレンズもある。レンズの写りに触発されて、新たな表現が見つかることもある。そして何より、レンズそのものを手にして、眺めても嬉しい。どれも違ったカタチをしていて、持ち心地や使い心地にも個性がある。

カメラ好きが次から次へとレンズを買ってしまう理由、お分かりいただけたでしょうか？ さあ、次はあなたの番です。

1. 1つ持っておくと絶対に楽しい！ 超小型の魚眼レンズ

LAOWA

「4mm F2.8 Fisheye」（3万6630円）※直販価格

135gの超軽量・コンパクトさで、常時携帯できる魚眼レンズ。空を丸ごと取り込むような撮影から、被写体に肉薄した面白い歪み効果も楽しめる。うっかりすると自分の指が写り込んでしまうほどの超広角だ。＜APS-C／RF／EF-M／SE／NZ／富士／M43／LL＞

2. クラシック感ある写りをセルフオマージュ。キヤノンの新機軸レンズ！

キヤノン

「RF45mm F1.2 STM」（6万6000円）※直販価格

50年前に発売されたキヤノンレンズの描写を最新技術で再現。現代のレンズでは一掃された、光のベールやピントの柔らかな描写が美点だ。懐かしさ＆エモさたっぷりの新機軸レンズ、かつ手頃な価格で大人気。今後のシリーズ化にも期待。＜フル／RF＞

3. “ミラーレンズ”をご存じ？ いま懐かしくも新しい、独特のリングボケ

銘匠光学

「TTArtisan 250mm f／5.6 Reflex ミラーレンズ」（6万4800円）※直販価格

レンズの光路に鏡を入れた独特の設計で、焦点距離のわりにレンズを短くできるミラーレンズ。構造上の都合で背景ボケがリング状になってしまうけれど、それを作画に取り入れる楽しさがある。好きなミラーレスカメラ用のマウントに変換して使おう。＜フル／M42＞

4. その発想はなかった！ ウルトラマンを描いた“ウルトラ・シン”（薄い）レンズ

SG-image

「18mm F6.3 60th ULTRAMAN-Limited Edition-」（1万3950円）※直販価格

厚さ約14mmのレンズに「ウルトラマン」とのコラボモデルが登場。身軽なお散歩に最適な“パンケーキレンズ”と呼ばれるサイズ感で、レバーを使って手動でピント合わせを行う。人と差が付く常用レンズだ。＜APC-C／SE／富士／M43＞

5. マイクロフォーサーズなら必携！ 単焦点レンズの魅力が詰まったお手頃＆働きものの中望遠

©TSUBURAYA PROD.

OM SYSTEM

「M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8」（3万800円）※直販価格

マイクロフォーサーズのカメラを買ったら、まず買い足したい1本。フルサイズの90mmに相当する中望遠レンズで、116gと軽く、機敏なAFにも対応。背景を大きくボカした撮影がいきなり楽しめる。＜M43＞

6. “メカ”な見た目もたまらない、ミニチュア風に撮影できるティルトレンズに挑戦

銘匠光学

「TTArtisan Tilt 50mm f／1.4」（4万3200円）※直販価格

写真アプリでも人気の“ミニチュア風”、それを本物のアナログなレンズで楽しめる1本だ。特殊レンズながら価格も現実的。写真のみならず、動画でも異世界感が楽しめる。何よりメカっぽくてカッコいい！＜フル／RF／SE／NZ／富士／M43／LL＞

7. あると嬉しいアイデア品。キャップの代わりにキャップみたいな魚眼レンズ

OM SYSTEM

「フィッシュアイ ボディーキャップレンズ BCL-0980」（1万3200円）※直販価格

カメラのボディキャップぐらい薄いレンズでありつつ、“レンズと名乗るほどではございません”という奥ゆかしさ。でも実際にはレンズが5枚も使われていて、十分にマジメな作りだ。「魚眼」という表現のアクセントになるレンズにした点もアッパレ。＜M43＞

8. フルサイズでこの薄さ！ 究極のシンプルレンズでカメラと仲良くなろう

パナソニック

「LUMIX S 26mm F8」（3万1900円）

小型フルサイズ「LUMIX S9」と同時デビュー。絞りは固定で、ピントも手動。しかし、圧倒的に小型で軽い。今時珍しい、操作の熟練を楽しめるレンズだ。最前面が保護ガラスのため、キャップがいらないのも気軽。＜フル／LL＞

9. レンズを変えずに写りが変わる？ リングを回して、好みのボケに“味変”しよう

フォクトレンダー（コシナ）

「PORTRAIT HELIAR 75mm F1.8」（16万5000円）

リングを回すとボケ味が変わる珍しいレンズ。輪郭が強くクセのある背景ボケから、紗が掛かったようなドリーミーな写りまで。ファインダーで変化を見ながら、好みの“味”に調整するのが楽しい。＜フル／RF／SE／NZ＞

10. 写りも手触りもクラシカル。あえて“暴れ”を残した描写を、乗りこなせるか？

フォクトレンダー（コシナ）

「HELIAR classic 50mm F1.5」（9万9000円）

昔のレンズには、今でこそ“味”や“個性”と喜ばれる技術的な弱点が多かった。このレンズは最新技術であえてクラシカルな特性を作り上げ、撮り手の創造性とチャレンジ意欲をかきたてる。金属製の本体仕上げも絶品だ。別売アダプターで各社ミラーレスにも対応。＜フル／LM＞

＜フル＞フルサイズ／＜APS-C＞APS-C／＜RF＞キヤノンRF／＜EF-M＞キヤノンEF-M／＜NZ＞ニコンZ／＜SE＞ソニーE／＜富士＞富士フイルムX／＜M43＞マイクロフォーサーズ／＜LM＞ライカM／＜LL＞ライカL／＜M42＞M42

>> 特集【さあ、カメラをはじめよう 2026 CAMERA STYLE】

※2026年5月7日発売「GoodsPress」6月号内「GoodsPress Premium」12-13ページの記事をもとに構成しています

＜編集・文／前田賢紀、鈴木誠、織本知之、斉藤直樹＞

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