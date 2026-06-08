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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【パン屋行くより早い】家にある材料３つで朝から至福のメロンパン風トースト」と題した動画を公開しました。動画では、管理栄養士のみほが、家にある材料だけですぐに作れる、簡単で本格的なメロンパン風トーストのレシピを紹介しています。



まず、耐熱皿で溶かしたマーガリンに、砂糖と小麦粉を混ぜ合わせて「即席のメロンパン生地」を作ります。この生地をお好みの食パンの表面にたっぷりと塗り広げます。



調理のポイントは、表面にメロンパン特有の網目模様をつける工程です。切れ目を入れる際は「小刻みに揺らすとやりやすい」とコツが紹介されています。その後、トースターで2～3分焼き上げますが、砂糖やマーガリンが入っていて焦げやすいため、少し低めの温度設定にするか、加熱の様子を見守るよう注意が促されています。



トースターから取り出し、少し冷ますと完成です。「少し冷ました方がザクザクで美味しいです！」とおすすめの食べ方が示されており、パンを半分に割ると、クッキー部分はザクッと、食パン部分はぶわっと柔らかな仕上がりになっている様子が収められています。



朝から幸せな気分になれるという「簡単メロンパン」。手軽に作れるので、忙しい朝食や休日のブランチに試してみてはいかがでしょうか。動画の後半では、管理栄養士の視点から「高カロリーなパンランキング＆選び方のコツ」も紹介されているので、あわせてチェックしてみてください。



【レシピ】

［材料］

・マーガリン（バターでもOK） だいたい大さじ1

・砂糖 小さじ4

・小麦粉 大さじ2

・お好きな食パン 1枚（動画では4枚切りを使用）



［作り方］

1. 耐熱皿にマーガリンを入れ、ラップなしで600Wの電子レンジで30～50秒加熱して溶かす。

2. 溶かしたマーガリンに砂糖を加え、一旦混ぜる。

3. 小麦粉を加え、均一になるまで混ぜ合わせて即席のメロンパン生地を作る。

4. 食パンの表面に生地を塗る。

5. ナイフなどを使い、表面にメロンパンのような切れ目を引く。

6. トースターで2～3分焼く。うすい焼き色がついて表面が固まっていればOK。

7. 少し冷まして完成。