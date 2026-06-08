日本とW杯初戦で戦うオランダ、クーマン監督が怪我人の多い森保ジャパンに言及「彼らには…」
現地６月８日、北中米ワールドカップのグループステージで日本代表と戦うオランダ代表が、アメリカで開催される国際親善試合でウズベキスタン代表と対戦する。
この一戦に向けた記者会見に登壇したロナルド・クーマン監督は、３日のアルジェリア戦（０−１）に触れつつ、「満足いかなかった点については話し合い、それをトレーニングに落とし込んだ。日本戦に向けて、全員がさらにフィットネスを上げられるようにしなければならない」とW杯の初戦で戦う森保ジャパンとのゲームを見据える。
「ウズベキスタンは５バックで戦ってくると想定している。良いトレーニングになるだろう。基本的には日本の方が強いと思っているが、（ウズベキスタン戦では）日本戦でも直面するであろうシチュエーションが生まれる。ボールを持っていない時の対応も含めてだ」
また指揮官はW杯のGS初戦で戦う日本の負傷者の多さについて質問を受けると、「彼らには十分な良い選手たちがいるから、問題はないだろう」と答えた。
日本とのゲームは現地14日に行なわれる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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この一戦に向けた記者会見に登壇したロナルド・クーマン監督は、３日のアルジェリア戦（０−１）に触れつつ、「満足いかなかった点については話し合い、それをトレーニングに落とし込んだ。日本戦に向けて、全員がさらにフィットネスを上げられるようにしなければならない」とW杯の初戦で戦う森保ジャパンとのゲームを見据える。
「ウズベキスタンは５バックで戦ってくると想定している。良いトレーニングになるだろう。基本的には日本の方が強いと思っているが、（ウズベキスタン戦では）日本戦でも直面するであろうシチュエーションが生まれる。ボールを持っていない時の対応も含めてだ」
また指揮官はW杯のGS初戦で戦う日本の負傷者の多さについて質問を受けると、「彼らには十分な良い選手たちがいるから、問題はないだろう」と答えた。
日本とのゲームは現地14日に行なわれる。
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