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YouTubeチャンネル「ポイ活投資チャンネル」が「【キャンペーン攻略】三菱UFJグループ 銀行×カード×証券 総額122,500円相当プレゼント」を公開した。動画では、三菱UFJグループが合同で実施する、総額12万2,500円相当のプレゼントキャンペーンの全貌とその攻略法が解説されている。



動画内では、14種類に及ぶキャンペーンの詳細を一覧表にし、「残高」「チャージ」「投資」「買い物」の4つの攻略分類に分けて紹介している。すべて足し合わせると、過去最大級となる12万2,500円相当の還元を受けられるという。



解説の中で最も注目すべきは、条件達成のハードルの低さである。獲得条件の大半が指定口座への入金や、一定額以上の残高維持、チャージなどで構成されており、配信者は「ほとんどお金を消費せずとも最大12万2,500円相当をゲットできちゃいます」と指摘した。実際にお金を消費する買い物が必須となるのは、対象店舗で20%還元となる三菱UFJカードのキャンペーンのみだと解説している。



内訳として、三菱UFJ銀行の6種類のキャンペーンで最大4万500円相当、ウェルスナビ for 三菱UFJ銀行の2種類で2万円相当、三菱UFJカードの3種類で4万円相当、三菱UFJ eスマート証券の3種類で2万2,000円相当が獲得できると説明。ポイントサイトの活用や、それぞれの詳細な条件について、既存ユーザーが対象になるかどうかも含めて網羅的に解説された。



資金を移動させるだけで多額の還元を狙えるという驚きのキャンペーン内容。口座を未開設の人はもちろん、既存ユーザーにとっても見逃せない情報となっている。