パンサー尾形の親子時間…帰宅後すぐ長女とババ抜きで白熱
お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘の妻・あいさんが４日、オフィシャルブログを更新。夫・尾形と８歳の長女・さくらちゃんの微笑ましい親子時間を公開し、家族団らんの様子にファンから反響を呼んでいる。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
この日、あいさんは「めちゃくちゃ面倒な時もあるんだけど。。笑」と題してブログを更新。「最近、夜さくちゃんと帰ってくる時間帯が一緒のパパ」と切り出し、「帰ってきたら、すぐ さくちゃんにババ抜き付き合わされてます。笑笑」とつづり、長女に誘われて真剣な表情でトランプ遊びをする尾形の姿を公開。
続けて「めちゃくちゃ疲れてても やらされるのです」とつづる一方で、「最後はパパがしっかり熱くなってます！笑」とも明かし、親子でゲームを楽しむ様子を伝えた。
さらに、「このさ、トランプとかUNOって 結構家族時間にいいよね。笑」としみじみ。「この時間っていいもんだなって思います」と家族で過ごす時間の大切さをつづった。
最後は「めっちゃ めんどくさい時あるけど」と本音ものぞかせ、飾らない言葉で日常のひとコマをユーモアたっぷりに振り返った。
親子の仲の良さが伝わる尾形家らしい温かな家族時間に、ファンから「付き合う大将尊敬」「素敵な家族！」「家族でトランプ遊びって意外と真剣にやっちゃいますよねｗｗ」などの声が寄せられている。
あいさんのブログは、娘や愛犬のミクに全力で愛を注ぐ尾形の姿や仲睦まじい親子の姿、寄り添って寝る姿、親子の何気ない会話、家事・育児への赤裸々な思いが笑いを交えてつづり、ファンから人気を集めている。
続けて「めちゃくちゃ疲れてても やらされるのです」とつづる一方で、「最後はパパがしっかり熱くなってます！笑」とも明かし、親子でゲームを楽しむ様子を伝えた。
さらに、「このさ、トランプとかUNOって 結構家族時間にいいよね。笑」としみじみ。「この時間っていいもんだなって思います」と家族で過ごす時間の大切さをつづった。
最後は「めっちゃ めんどくさい時あるけど」と本音ものぞかせ、飾らない言葉で日常のひとコマをユーモアたっぷりに振り返った。
親子の仲の良さが伝わる尾形家らしい温かな家族時間に、ファンから「付き合う大将尊敬」「素敵な家族！」「家族でトランプ遊びって意外と真剣にやっちゃいますよねｗｗ」などの声が寄せられている。