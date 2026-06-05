ポケモン歴代“御三家”27匹が集結 30周年の歴史で初の光景
ポケモンの日本一決定戦『ポケモンジャパンチャンピオンシップス2026（PJCS2026）』の開幕前日となる5日、神奈川・パシフィコ横浜で『ポケモン30周年スペシャルイベント』が開催された。会場では、歴代『ポケットモンスター』シリーズに登場した冒険のはじめにゲットできる“御三家”ポケモン27匹が集結。ポケモン30年の歴史の中で全匹が一堂に会する機会は、「今回が初めて」とのこと。
【写真】ポケモンがいっぱい！ピースするたくろう＆おひなさまら
1996年発売の『ポケットモンスター赤・緑』に登場したフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメから、最新作世代のニャオハ、ホゲータ、クワッスまで、これまで冒険の最初のパートナーとして親しまれてきたポケモンたちが勢ぞろい。世代を超えて愛されてきたポケモンの歴史を象徴する企画となった。
イベントには、『M-1グランプリ2025』王者のお笑いコンビ・たくろう、柔道男子66キロ級で世界の頂点に立った阿部一二三、タレントの長浜広奈らも登壇。御三家ポケモンが集結する特別な光景に「すげぇ！」「歴史を感じる」「幸せ！抱きしめたい」など歓喜の声があがっていた。
『PJCS2026』は6日・7日の2日間にわたり同会場で開催。ゲーム部門、ポケモンカードゲーム部門、『ポケモン GO』部門、『ポケモンユナイト』部門の計4部門で、日本一の座を懸けた熱戦が繰り広げられる。ポケモン30周年を迎える今年は、参加選手数、会場規模ともに歴代最大規模となる約4980人が出場予定で、節目の年にふさわしい大会となりそうだ。
【写真】ポケモンがいっぱい！ピースするたくろう＆おひなさまら
1996年発売の『ポケットモンスター赤・緑』に登場したフシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメから、最新作世代のニャオハ、ホゲータ、クワッスまで、これまで冒険の最初のパートナーとして親しまれてきたポケモンたちが勢ぞろい。世代を超えて愛されてきたポケモンの歴史を象徴する企画となった。
『PJCS2026』は6日・7日の2日間にわたり同会場で開催。ゲーム部門、ポケモンカードゲーム部門、『ポケモン GO』部門、『ポケモンユナイト』部門の計4部門で、日本一の座を懸けた熱戦が繰り広げられる。ポケモン30周年を迎える今年は、参加選手数、会場規模ともに歴代最大規模となる約4980人が出場予定で、節目の年にふさわしい大会となりそうだ。