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40代からのSFC修行は「無理をしないのが一番だ」一撃解脱より分散型を勧める理由と正しい戦略

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行や飛行機を愛するCHIKA氏が自身のYouTubeチャンネルで「40代からのSFC修行は“一撃解脱”より分散型が正解か？大人のフライト戦略」を公開した。動画では、ANAのスーパーフライヤーズカード（SFC）取得を目指す「修行」において、40代以上は短期間で一気に終わらせる「一撃解脱」よりも、1年かけて計画的に飛ぶ「分散型」を選ぶべきだと提言している。



同世代である40代や50代の視聴者から、SFC修行の進め方について相談をよく受けるというCHIKA氏。若い頃であれば週末や深夜便を利用して一気にポイントを稼ぐ手法もアドベンチャーとして楽しめるが、40代以上にとっては「それはただの苦行になりかねない」と指摘した。エコノミークラスでの機中泊や、観光もせずにトンボ帰りする過酷なスケジュールは想像以上に体力を奪い、無理をして体を壊しては本末転倒だと警鐘を鳴らす。



さらに、修行僧がハマりやすい落とし穴として「セール運賃の罠」を挙げた。安さに惹かれてタイムセールのチケットを購入しても、プレミアムポイントの積算率が50%しかないため、何度飛行機に乗ってもポイントメーターが全然進まないと説明。搭乗回数だけが無駄に増え、結果的に交通費や宿泊費がかさむ現状を「穴の空いたバケツで一生懸命水をすくっているようなもの」と例えた。そのため、あえて積算率80%のスタンダード運賃を活用し、月に1回のペースで、本当に行きたい場所で美味しいものを食べてゆっくり泊まる「分散型」のスタイルを推奨している。



最後にCHIKA氏は、SFC修行の本当のゴールについて言及。「皆さんが欲しいのは、ただの青いカードや、アプリ画面がプラチナと表示されることだけじゃないはず」と語り、その先にある大切な人との豊かな時間や、自分自身へのご褒美としての上質な旅こそが本来の目的であるべきだと強調した。「1年という時間をたっぷり使って、自分なりのペースで、優雅に、そして賢くPPを積み上げていってくださいね」と述べ、大人ならではのスマートな修行スタイルを提案して動画を締めくくった。