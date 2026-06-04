アウトドアアイテムなどを手がけるG.Oホールディングス（大阪市）は、アウトドアギアブランド「PowerArQ（パワーアーク）」から、ポータブル製氷機「Ice Cube Maker HZB-15AF」の予約受付を、2026年5月26日に同ブランドの直販サイトではじめた。

6月8日までに順次発送を開始するという。

氷の厚みは13段階、ポータブル電源と組み合わせればアウトドアでも

自宅でもアウトドアでも、溶けにくく透明度の高い"角氷"を最短10分で作れる。氷の厚みは13段階で調整でき、薄めならスピーディーに製氷可能なほか、溶けにくさを優先する場合は厚い氷が作れる。

本機で製氷できる透明な氷は、一般的な製氷機で作られる白濁した氷と比べ、溶け切るまでの時間が30分以上長く、ウイスキーのロックやハイボール、アイスコーヒーなど味を薄めたくないドリンクに適するという。

製氷時間は最短10分、長くても35分となっている。タンク容量は拡張タンクを含め2.0リットル。1回あたり16個の製氷が可能で、バスケット容量は約0.75キロと、大人数が集まるシーンでも十分に用意できる。

運転音は45デシベル以下と、夜間のキャンプやテント内でも気になりにくい静音設計。消費電力は約180ワットで、200ワット以上の出力に対応したポータブル電源と組み合わせれば概ね使用可能だ。1〜24時間の予約タイマーを備える。

カラーはコヨーテタン。

価格は2万7500円（税込）。