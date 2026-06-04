篠原涼子と市村正親の長男で、元俳優の市村優汰が見せた“セレブすぎる私生活”に冷ややかな視線が注がれている。

「6月3日までに更新した自身のInstagramで、高級ブランドだらけの“戦利品部屋”を思わせる写真を公開していたのです」（芸能記者）

その日の彼のインスタには、フード付きレザージャケットにダメージデニムを合わせたストリートファッション姿の連続写真が並んでいた。だが最後の1枚に写っていたものが波紋を広げた。

「画像に写っていたのは、薄暗い部屋に並べられたロレックス、ルイ・ヴィトン、クロムハーツ、ロエベ、バレンシアガなどの高級ブランドの紙袋や箱です。

いずれも商品を購入したときに渡されるものですが、5月10日に18歳の誕生日を迎えたばかりなので、バースデープレゼントも含まれていたのかもしれません」（同前）

だが現在、批判的な反応を受けたためか、その写真は削除されている。

「ただ3日、ストーリーズには、クロムハーツのロゴが入った箱入りアイテムを手にした写真を投稿。細長い黒いスティック状のものが収められており、お香などフレグランス関連商品とみられます。投稿にはクロムハーツ公式Instagramアカウントもタグ付けされており、こちらも愛用ぶりをアピールするような内容でした」（同前）

Xでは

《品がなさ過ぎておもろい》

《近い将来が楽しみ》

《おぼっちゃま》

と冷ややかな声が相次いでいる。篠原と市村の長男として幼い頃から注目を集めてきた市村優汰。しかし、ここまでの道のりは波乱続きだ。

「2021年7月、両親が離婚した際には長男と次男の親権を父・市村が持つことになりましたが、その年に13歳で父の主演ミュージカル『オリバー！』に出演し芸能界デビュー。翌年には父と同じホリプロに所属するなど、まさに“二世街道”を歩み始めました。

しかし2024年10月、ハロウィン前夜に外国人女性へのお触り疑惑で警察の事情聴取を受け、その直後には、自身のTikTokで友人と思われる2人とダンスではしゃぐ動画を投稿し、世間を騒がせました。同年末でホリプロを退所しています」

5月には自身のTikTokに篠原と市村が登場し、息子の動画を盛り上げる姿も話題となった。

「騒動が起きるたびに両親に支えられてきた優汰さんですが、やはり“親の七光”ということで、世間の目は年々厳しくなっています。18歳となった今、その恵まれた環境を生かせるのか、正念場を迎えているのかもしれません」（同前）

現在は「アーティスト」として日本と韓国を行き来しながら活動しているという優汰。自らの実力で評価を勝ち取る日が来ることを期待したい。