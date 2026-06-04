セブン＆アイ・ホールディングス（HD）が、元取締役のジョセフ・マイケル・デピント氏に対し、今年2月期の役員報酬として約134億円を支払ったことが5月20日に公表した有価証券報告書で明らかになった。日本の上場企業では歴代最高額だという。

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（セブンイレブンHPより）

「デピント氏は、北米子会社セブン-イレブン・インク（SEI）で最高経営責任者（CEO）を昨年末まで約20年間務めた。セブン＆アイ本体からの報酬は100万円に過ぎず、SEIからの賞与や退職金が大半です」（セブン関係者）

デピント氏はシカゴ出身で、地元のコンビニチェーン首脳を経て、セブン＆アイHD発足前の02年にSEIに入社。3年後の05年には社長に就任した。

「デピント氏が推し進めたのは、積極的なM＆A戦略です。特に21年に、米業界3位（当時）のスピードウェイを約2兆2000億円で買収したことが大きかった。社長就任時の05年には300億円台だったSEIの営業利益を、23年度には4139億円に拡大。売上高で見ても、グループ全体の7割を占めるまでになっています」（同前）

この間、デピント氏の報酬は膨らみ続けた。16年度以降、ほぼ全ての年度で20億円を超え、24年度は約77億3000万円、昨年度は約43億5000万円に上る。他方、セブン-イレブン・ジャパンの永松文彦社長（当時）の報酬は約1億7000万円（昨年度）だから、その差は尋常ではない。

「SEIの報酬体系が業績連動型となっていることが一つの要因です。加えて円安も報酬額を引き上げる要因となりました」（同前）

そのデピント氏は昨年3月にセブン＆アイの取締役を辞め、昨年12月末でSEIのCEOも退任。一体、何があったのか。

《この続きでは、デピント氏辞任の真相、高額報酬のデピント氏に対して5月18日に逝去した鈴木敏文名誉顧問が手にしていた報酬額などを詳報している。記事の全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および6月4日（木）発売の「週刊文春」で読むことができる》

（森岡 英樹／週刊文春 2026年6月11日号）